Pilar Vidal cuenta el viaje que desató su enfrentamiento con Carmen Lomana: "Si no vas de Chanel o de Dior piensa que no eres nadie"

La periodista Pilar Vidal ha contado cuál es el origen del malestar con la empresaria Carmen Lomana. Ambas con colaboradoras de Espejo Público y en los últimos días han vivido un acalorado enfrentamiento. Vidal acusaba a Lomana de haberla llamado gorda, esta última lo negaba y a partir de ahí se desataba una batalla campal.

Sin embargo el mal rollo entre ambas viene de lejos. Concretamente de enero de 2020 en un viaje a República Dominicana. En esa fechas ambas acudieron como invitadas a un festival de cine organizado por una amiga venezolana en común. Esta amiga invita a un grupo de periodistas y amigos de Marbella a la cita. Era la primera edición y quería que tuviera repercusión en los medios. "Nuestra asistencia tenía más sentido que la de Carmen y su 'cuchipandi'. De esa 'cuchipandi' yo soporto a algunos, al resto no", reconoce.

Cuenta que cuando este grupo de amigos de Marbella se encuentra con los periodistas "parece que se les oscurece República Dominicana, parece que el viaje tenía menos valor". Todos los invitados coincidieron en el mismo resort. Señala que entre el grupo de invitados de Carmen Lomana les trataron con mucho desdén, excepto Jaime Martínez -Bordiú y su mujer Marta a los que tilda de encantadores y comenta que les saludaron desde el primer momento con un trato cordial y cariñoso.

"¿Cómo se puede vengar una periodista? Pues escribiendo una columna"

Sobre el resto de invitados, señala que al verles miraban para otro lado. El conflicto se desató un día en que Aurelio Manzano estaba en un restaurante con la pareja de Vidal, cirujano. Carmen entra al comedor con un amigo suyo, al verlos decide cancelar la comida en el sitio porque no quieren coincidir. Cuando Pilar se entera de este desprecio escribe una columna en la lo cuenta.

Al día siguiente Carmen Lomana le para y le dice en el desayuno que le ha amargado el viaje a su comadre Olivia de Borbón. Todo vino porque la prensa de EEUU le preguntó en qué línea de sucesión estaba y yo dije "en la corona de Burger King, que es una gracia mía que el que me conoce lo sabe".

"Yo ya he visto como es y no quiero ser amiga de Carmen Lomana por mucho que me lo pida"

Añade además que Carmen "tiene un defecto y es que muchas veces mete la pata porque si no vas de Chanel o de Dior ella piensa que no eres nadie". Desde ese momento decidió apartarse de ella: "Pensé, si ha despreciado a dos personas que quiero mucho entonces yo ya no quiero ser amiga de ella por mucho que me lo pida".

Ha apuntado no obstante que después de ese viaje se contagió del Covid y Carmen le escribió "de manera muy cariñosa" para interesarse y además le mandó un libro. Aunque hayan tenido varios encontronazos no tiene ningún problema en coincidir con ella. "Yo ya no quiero hacer las paces con ella pero si coincido con ella, es compañera".