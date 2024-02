"Marlaska no puede decir que todo va bien cuando hace tiempo que las seis patrulleras de Cádiz están estropeadas"

En "Espejo Público" hablamos con Agustín Leal, portavoz de la Asociación Profesional de la Guardia Civil (Jucil), sobre la situación en la que trabajan en Barbate y la zona en la lucha contra el narcotráfico. La situación en la provincia de Cádiz es muy complicada en la lucha contra el narcotráfico. De hecho a la Línea de la Concepción se le conocía como "la pequeña Medellín".

Unidad desmantelada

El propio Marlaska creó en 2018 una unidad de élite para luchar contra el narcotráfico en la zona del estrecho. Se bautizó como OCON y en esta unidad de élite creada para luchar contra el narcotráfico en el Campo de Gibraltar trabajaron unos cien profesionales durante cuatro años. Esta unidad operaba 24 horas al día los siete días de la semana. El resultado fueron miles de detenidos, decenas de causas abiertas en tribunales e ingente cantidad de droga incautada. Una lucha contra el narcotráfico y en definitiva también contra el blanqueo de capitales y el crimen organizado.

Pero en 2022 el propio Marlaska desmanteló la unidad OCON. Desde entonces los medios para luchar contra los narcos ha disminuido y, según la fiscal de Cádiz, las narcolanchas campan a sus anchas por los puertos de la provincia de Cádiz. Los narcos tiene unas lanchas mucho más rápidas que las de la Guardia Civil, capaces de cruzar el estrecho desde Marruecos con fardos de droga en sólo quince minutos. Pueden alcanzar los 120-140 km/h, son un 37km/h más rápidas que las lanchas de la Guardia Civil.

Piden la dimisión de Marlaska

Según Agustín Leal, portavoz de la Asociación Profesional de la Guardia Civil (Jucil) "el ministro no ha dado ninguna explicación" sobre la causa del desmantelamiento de esta unidad. En los años que ha funcionado han pasado por allí unos 400 guardias civiles de élite, explica Leal, que consiguieron en poco tiempo que "el narco fuera retrocediendo". En la entrevista a "Espejo Público" desde Jucil denuncian que justamente tras la desaparición de la unidad y "automáticamente se han venido arriba" y añade que "las planeadoras campan a sus anchas".

Agustín Leal, explica que las lanchas que asesinaron a los dos Guardias Civiles llevaban desde el jueves refugiadas en el puerto de Barbate y cree que "esto es inadmisible". El ministro Marlaska estuvo justo el viernes por al mañana en Algeciras diciendo que todo estaba bien recuerdan desde Jucil y dicen que "no puede decir que todo va bien cuando hace tiempo que las seis patrulleras de Cádiz llevan tiempo estropeadas y sin visos de que se arreglen, lo mismo ocurre con varias de Almería y de Algeciras." añaden desde la Asociación Profesional de la Guardia Civil.

Tras el fallecimiento de los dos Guardias Civiles piden al ministro Marlaska que abandone el cargo, Agustín Leal deja claro que "exigimos su dimisión, no está haciendo su trabajo" y añade "No entendemos porque no se arreglan y se gasta dinero en otras cosas cuando el peligro está aquí es primordial proteger a la población en el Sur, es primordial acabar con la lacra de los narcos y proteger a neutros hijos de la droga porque son sus objetivos."

Sobe el gesto de la viuda de uno de los compañeros fallecidos, impidiendo a Marlaska imponerle una medalla póstuma, Agustín Leal, portavoz de la Asociación Profesional de la Guardia Civil (Jucil) cree que lo que hizo la viuda del Guardia Civil negándose a que Marlaska impusiera una medalla en el féretro es "un ejemplo de valentía y coraje".