Mariló Montero, sobre el debate del juicio de Íñigo Errejón: "Estáis metiendo miedo a las mujeres para que no denuncien"

El juicio por la denuncia de acoso sexual de la actriz Elisa Mouliaá al exlíder de Más Madrid Íñigo Errejón ha generado multitud de comentarios por el tono que emplea el juez Adolfo Izquierdo en el interrogatorio. La periodista Cristina Fallarás mantiene que con esta interrogatorio se está creando una "alarma social". Apunta que desde multitud de asociaciones de la magistratura y el poder judicial están ya publicando "papeles" sobre este interrogatorio "que serán más porque podríamos hablar de alarma social".

La abogada Beatriz de Vicente pone de manifiesto que la propia Mouliaá dice en un plató que se sintió bien tratada por el juez y no entiende que Fallarás lo considere alarma social. "¿No es alarma social que tú digas que hay un juez en Plaza Castilla que prácticamente se pone torturando a una señora?", se pregunta De Vicente. Reconoce la letrada que el juez puede tener más estilo o menos. "Todos entendemos que es un juez de estilo duro, y podría haber ablandado el estilo, pero lo que dices es de una barbaridad manifiesta, por no decir que roza lo ilegal", le responde De Vicente a Fallarás.

"A Elisa Mouliaá la han asesorado nefastamente"

Por su parte, la periodista Mariló Montero considera que se está haciendo un daño gravísimo con estos debates. "El miedo que estáis metiendo a las mujeres para que no denuncien y a los hombres miedo a ligar", destacaba. Afirmaba Montero que el debate que se está estableciendo tras la declaración de Errejón y Mouliáa es peligroso.

"Sigue siendo un juicio politizado entre Más País, Más Madrid y Podemos. Están forzando mucho a una criatura a la que han asesorado nefastamente, mal asesorada y preparada y que está temblando y tiritando delante de un juez, y que está yendo de televisión en televisión ganando miles de euros. Está rentabilizando su testimonio en diversos platós de televisión dejando un mal ejemplo: "Dices, ya que me están dando la leche aprovecho a ganar dinero porque no me trabajo"".

Mariló Montero destaca el momento en el que el juez le pregunta a Errejón por qué en su momento dijo que todas las posibles víctimas de violencia sexual tenían razón de facto y ahora no piensa así. "Hace las preguntas que tiene que hacer aunque en muy mal tono", matiza.

La periodista Pilar Velasco se ha sumado a las reflexiones diciendo que como ambos personajes son conocidos hay un debate sobre si las versiones son contradictorias. Mantiene además que existe un protocolo a la hora de abordar un juicio de este tipo donde hay que mostrar sensibilidad y comprensión.

