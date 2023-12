María Caballero (UPN): "La gente no creía que con el socialismo entregaba el bastón de mando a Joseba Asiron"

La senadora y concejala de UPN en Pamplona, María Caballero, hija de la víctima de ETA Tomás Caballero ha condenado la cesión del Ayuntamiento de Pamplona a EH Bildu materializada en la toma de posesión de la alcaldía de Joseba Asiron.

Asegura que esta maniobra política, ejecutada por una moción de censura apoyada por el PSOE, supone "la consumación de una traición en toda regla a Pamplona y los pamploneses". "La gente no creía que con el socialismo entregaba el bastón del mando a Joseba Asiron", señala. "Es una traición a las víctimas y a mi padre que fue asesinado por enfrentarse a Batasuna y a ETA, por decirles que dejaran de matar. Fueron los propios concejales de Batasuna los que le señalaron y a los 4 días le asesinaron", recuerda.

"Bildu será democrático peor sigue vinculado a ETA"

Para Caballero Bildu no se ha separado de ETA porque no quiere. "Es un partido democrático pero está vinculado a ETA. Mantiene a terroristas en sus listas, mantiene a un concejal que estaba con la muerte de mi padre que no condenó entonces su muerte ni ahora".

Destaca que EH Bildu tiene ahora personas en sus listas que no estaban en la Batasuna que mató a su padre en 1998 pero otras que sí estaban. "Que te pasen la mano por el hombro en un momento dado es bueno pero en este caso estamos en política hay que renunciar a este pasado terrorista, no meterlos en las listas ni acudir a los homenajes".

Con la llegada de EH Bildu al Ayuntamiento ha visto momentos de tristeza que le han recordado momentos pasados también de tristeza y polarización total.

"Los que antes nos acompañaban ahora nos causan el daño"

Lo que es inconcebible para Caballero es que los que antes les acompañaban sean los que ahora causan el daño. "Los que ahora han construido este muro para separarnos, aislarnos y polarizar la sociedad. Se han cargado la convivencia", lamenta.

Cree que EH Bildu nunca ha renunciado a sus objetivos. El objetivo que tenían era anexionar Navarra al País Vasco. "Siempre ha ganado UPN las elecciones porque la gente no quiere anexión a Euskadi, queremos seguir siendo una comunidad foral independiente con nuestros fueros. Pero llevan años celebrando el día de la patria vasca en Pamplona. Para ellos la capital de Euskal Herria es Pamplona y se la han ofrecido en bandeja el PSOE y Sánchez".