Maje cuenta en el juicio cómo eran las relaciones sexuales con Salva: "Me pedía hacer cosas desagradables"

Los principales acusados del crimen de Antonio, Maje y Salva, se han culpado mutuamente en sus declaraciones. Mientras Salva asegura que fue Maje quien le pidió que acabara con la vida de Antonio, diciéndole incluso a la hora que lo tenía que hacer, Maje lo niega y cuenta que la muerte de Antonio fue fruto de una discusión con Salva.

En su relato de los hechos cuenta Maje que vio a Salva horas después de crimen y le contó que había discutido con Antonio en el garaje. Le dijo que lo había matado y según la versión de Maje ella le encubrió.

Maje ha hablado de la relación sentimental que mantenía con Salva, ambos compañeros de trabajo. Mientras Salva señala que estaba enamorado de Maje este lo define como un amigo con el que tenía "una relación de buen rollo" y encuentros sexuales esporádicos. "Apreciaba mucho a Salva pero sexualmente no me atraía y en la intimidad pedía cosas desagradables que yo no iba a hacer", afirmaba.

