Los audios que ponen a Maje en el centro de la sospecha del crimen de su marido: "La Policía me ha dejado descolocada"

Espejo Público ha sacado a la luz algunos de los audios más representativos del caso en los que queda patente la implicación de Maje en los hechos así como su reacción de alegría y despreocupación tras la muerte de Antonio hablando con una amiga o el interés económico que tenía en cobrar el seguro de su difunto marido.

En sus conversaciones con Salva se muestra preocupada porque la estén investigando. "Me han dicho que ya tienen al sospechoso con nombre y apellidos y me han dejado descolocada", señala. Él le dice que no le están investigando que esté tranquila y que ahora ya podrá cobrar el seguro.

Con su amiga reconoce que no le gustaba mantener relaciones sexuales con su marido Antonio. Que le gusta "la movida con tíos buenos". Maje y su amiga bromean sobre las conquistan de Maje pocos días después del fallecimiento de su marido.

Si hay una conversación en la que sale a la luz el interés económico de Maje es la que mantiene con su madre. La progenitora lamenta que los padres de Antonio vayan a cobrar 30.000 euros de usufructo de su hijo tras su muerte y esta le dice: "Tranquila mamá, que los 30.000 euros van a volver".

