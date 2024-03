Magistrado del CGPJ, sobre el informe contrario a la Ley de Amnistía: "Es humo, artificio, 'atrezzo'"

La periodista y presentador a de Espejo Público, Susanna Griso, comienza haciendo alusión a un "repaso a fondo a la Ley de Amnistía, por inconstitucional", y no albergar ninguna duda. El informe elaborado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) concluye que la ley, que recientemente pasaba su primer trámite parlamentario en el Congreso de los Diputados, no sería constitucional. El texto no se se aprobaba con unanimidad, por contaba con el apoyo de 9 miembros del consejo y recibía 5 votos contrarios.

José María Macías, magistrado en el CGPJ, responde a la diferencia de criterio entre los letrados del Congreso de los Diputados y el informe del CGPJ. El magistrado valora que esas diferencias se verían "igual que se entiende que los del Senado lo vean de manera diferente". Y es que ya serían 2 los órganos constitucionales que han emitido informes desfavorables a la Ley de Amnistía, considerando que no tendría cabida con la constitución vigente.

Impunidad a cambio de investidura

"Es un informe serio que ha abordado con extensión toda la problemática que plantea la Ley"

En el informe se incluyen valoraciones como "socava el derecho a la igualdad", considera la norma como "arbitraria" y "contraria al pretendido interés general". Macías asegura que por su parte "ese informe lo hubiera reducido a una página", y en su opinión bastaría con la respuesta a la pregunta: "¿Alguien duda y cree que en España es posible regalar, o mejor dicho pagar con la impunidad, una investidura? Yo creo que absolutamente nadie", afirmaba contundentemente.

"Una patraña"

El magistrado continúa su alegato afirmando que "a partir de ahí, todo lo demás es humo, artificio, 'atrezzo', para esa cuestión nuclear". Según Susanna Griso el informe "viene a decir que eso de que se normaliza la vida política en Cataluña, que se acaba con el 'procés', que se abre una nueva etapa de reconciliación; es una patraña, una tapadera para la investidura de Pedro Sánchez", y en dicho documento, según el magistrado "está señalado muy claramente, no sé porque el presidente no lo ha visto con .claridad, hay dos párrafos enteros dedicados a ello", sentenciaba José María Macías.