¿Bebé o universidad?: Ferit y Seyran lo arriesgan todo en una conversación a corazón abierto

Ferit lo intenta todo para convencer a Seyran. Le habla del abuelo, del poco tiempo que le queda, del deseo que siempre ha tenido de ver un bisnieto en sus brazos. Cree que así podrá frenar los sueños de su esposa. Pero Seyran ya no está dispuesta a ceder.

Esta vez, ella lo ve claro: no se trata del abuelo, ni del amor, sino del control. Y lo dice claramente: “No haces esto por él. Lo haces para que no me vaya. Para tenerme vigilada. Para que no estudie”.

Ferit insiste y se justifica, pero Seyran no cede. Le recuerda que su vida no puede girar solo en torno a las decisiones de los demás. Y que aún tiene mucho por vivir.

Esta noche, una conversación lo cambia todo. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar Ferit para salirse con la suya? ¿Y hasta cuándo aguantará Seyran la presión de la familia Korhan?