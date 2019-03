La madre de una víctima de los abusos: "¡Cómo no me dí cuenta!"

Hay más de 15 denuncias contra Andrés, el profesor de música del colegio Valdeluz acusado de abusos a menores. Por vez primera, logramos conocer de primera mano la versión de los hechos. Se trata de una madre de una de las víctimas. "Andrés era encantador, agradable y muy atento. Resultaba muy fácil hablar con él", asegura esta madre, a la que llamamos María. "Me dí cuenta de que algo pasaba cuando yo, viendo las noticias que se daban sobre los abusos en el colegio, mi hija se levantaba y se marchaba. Yo le pregunté si ella había oído o visto algo y me contestó que ela también había sufrido los abusos. Yo no me lo acababa de creer", afirma.

"Mi hija logró escaparse poco a poco porque fue manteniendo una actitud cada vez más seca hacia él". Esta madre confiesa que todo lo que le ha ocurrido a su hija le está afectando en su relación con otros compañeros. "Ella sufría porque no había podido recurrir a mí como madre. ¡Cómo yo no me había dado cuenta!", se lamenta. Esta madre no entiende la actitud de otros profesores y otros alumnos que defienden la actuación de Andrés y aseguran que es una invención de las crías. "Me quedo de piedra. "Esto solo puede ocurrir porque no han pasado por esto".