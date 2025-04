La madre de la menor que ha destapado los presuntos malos tratos de la guardería de Torrejón: "Algunos padres nos han increpado"

“No puedo ver el vídeo hasta el final. Soy madre”. Estas son las palabras de la madre de la joven que denunció el trato en la guardería de Torrejón. La denuncia partió de una estudiante en prácticas de 17 años, que recibió un vídeo grabado por otras compañeras en prácticas donde se mostraba el trato brusco de una trabajadora hacia una niña. Pese a no haber sido testigo directa de los hechos, fue ella quien decidió dar el paso y acudir a las autoridades.

“Ha sido horrible porque hay gente que ve estas cosas y no quiere denunciar”

Su madre ha destacado la valentía de su hija en un entorno donde otras personas prefirieron guardar silencio. Sin embargo, ha admitido que la situación se ha vuelto aún más compleja tras la denuncia. “Los padres están destrozados”, afirma. “No eran suficientes más pruebas, era el momento de parar ese calvario”, dice, en referencia al vídeo como detonante para frenar lo que, sospechan, podría no haber sido un caso aislado.

No obstante, no todos los padres han reaccionado con apoyo. Según relata, ha sido increpada por otras familias del centro: “Me increpaban, tenían que trabajar y me decían que si les iba a cuidar yo a sus hijos, que me callara”. La presión social, lejos de calmarse, se trasladó también a las redes sociales, donde su hija ha recibido amenazas desde cuentas falsas. “La han llamado chivata, solo por haber denunciado esta situación”.

Pese al acoso, la denuncia ha impulsado una oleada de solidaridad: “Hay denuncias colectivas. Todas las mamás han denunciado”, afirma la madre, convencida de que no están solas.

Mientras tanto, la Policía sigue tomando declaraciones a los padres y madres de los menores que asisten a la guardería, con el objetivo de determinar si existen más casos y aportar pruebas que refuercen la denuncia inicial.

