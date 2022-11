La madre de Marta del Castillo, tras el archivo de la causa: "Hace tiempo que no creo en la justicia"

Eva Casanueva, madre de Marta del Castillo, ha valorado en Espejo Público la decisión del juez de archivar la pieza judicial separada correspondiente a la búsqueda del cuerpo de su hija. La audiencia da por concluida así la fase de instrucción dado el tiempo de duración de la causa. Para Casanueva todo ese tiempo ha sido una agonía constante que le ha quitado el sueño desde hace casi 14 años.

Para esta madre no poder enterrar a su hija le produce un inmenso dolor. Lleva 14 años sin saber donde está su hija ni cómo murió. "El hecho de no saber dónde está, ya no es por llevarle un ramo de flores, sino que es inhumano no poder saber dónde se encuentra mi hija".

A parte del dolor que lleva consigo no alcanza a entender "qué es lo que se cuece por los pasillos del juzgado de Sevilla para que todo lo que pide la familia de Marta del Castillo sean trabas". "Parece ser que la Fiscalía está en nuestra contra, no sé qué es lo que le hemos hecho", mantiene. Se pregunta qué jueces les han tocado. Solo quieren encontrar el cuerpo de su hija y asumen que no va a haber nuevos juicios que condenen a los culpables.

"Solo queremos encontrar el cuerpo de Marta aunque asumamos que no va a haber juicio que condene a los culpables"

El archivo de la causa da carpetazo a la posibilidad de que los teléfonos móviles den pistas sobre dónde estuvieron la noche del crimen. Ahora los padres de Marta seguirán los trámites legales que les recomiende su abogada aunque sienten que están luchando contra un gigante. "Yo hace mucho tiempo que no creo en la justicia. Si la Policía solicita permisos al juez y el juez se lo deniega tienen las manos atadas", lamenta.

La madre de Marta señala que es religiosa pero eso tampoco le ayuda a superar el no haber localizado el cuerpo de su hija. "Incluso siendo religioso y creyente piensas que hasta la virgen maría pudo enterrar a su hijo ".