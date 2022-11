Archivan la causa abierta para buscar el cuerpo de Marta del Castillo

La Audiencia de Sevilla ha archivado la causa abierta hace nueve años para buscar el cuerpo de Marta del Castillo. La Audiencia considera que el plazo para la investigación ha caducado, sin que se haya procedido a realizar ninguna prórroga, de acuerdo con el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

En un auto, de 26 de octubre de 2022, la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla desestima el recurso de apelación de la familia de Marta del Castillo contra la decisión del juez de Instrucción número 4 que autorizó extraer solo los datos crudos de los teléfonos móviles de Miguel Carcaño y de Marta del Castillo, y no del resto de implicados en el caso. La familia de Marta del Castillo pidió a la Audiencia de Sevilla que permitiera analizar los teléfonos del hermano de Carcaño y del Cuco.

En este auto desestima el recurso de la representación procesal de Antonio del Castillo, con independencia de los motivos que justifican la impugnación, por "ser de aplicación la nueva doctrina del Tribunal Supremo, establecida en la sentencia de fecha 27 de mayo de 2021, que considera precluido el plazo de investigación establecido en el art. 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal sin que previamente se hubiera acordado su prórroga, al no haber sido interesado por las acusaciones dicho pronunciamiento".

La Audiencia considera que esta premisa se da en estas diligencias "por cuanto se incoaron en virtud de providencia de 9 de noviembre de 2009, en la que se acordó la formación de pieza separada para continuar las gestiones de búsqueda del cuerpo de Marta, sin que con posterioridad se haya distado resolución de prórroga del plazo de instrucción establecido en el artículo 324 de la Ley de enjuiciamiento criminal y siendo firme la sentencia dictada el 29 de enero de 2013 por el Supremo resolviendo el recurso de casación contra la sentencia dictada por la Sección Séptima de la Audiencia en la pieza principal de estas actuaciones".

Los padres de Marta impugnarán el archivo

La abogada Inmaculada Torres, que representa a los padres de la víctima del crimen, ha informado que prevé reaccionar ante los autos emitidos al respecto el pasado 21 de septiembre y el pasado 26 de octubre por el Juzgado de Instrucción número cuatro y la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla, respectivamente.

Según ha comunicado, su idea es plantear ante la propia Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla un incidente de nulidad, por aplicar dicha instancia "una norma no aplicable" en este caso, que no se trata de una instrucción como tal, sino "una pieza separada para la búsqueda de un cuerpo, lo que no incluye ningún delito" investigable, según ha precisado la abogada.

13 años sin Marta del Castillo

Eran las 17.30 horas del 24 de enero de 2009. Marta del Castillo, de 17 años, salía de casa para ir a ver a Miguel Carcaño, para hablar con él de unos asuntos pendientes entre ambos. Ella nunca más regresaría. Trece años después, se sigue sin saber dónde está Marta del Castillo y qué pasó en aquel piso de León XIII aquella noche. Tal es la confusión que se han dado hasta dos verdades jurídicas diferentes y siete versiones distintas del autor confeso.

El crimen fue perpetrado por Miguel Carcaño, autor confeso del asesinato y condenado por ello a 21 años y tres meses por el Tribunal Supremo en el año 2011. El resto de acusados adultos fueron absueltos, mientras que 'el Cuco', menor de edad, fue condenado a dos años y once meses de internamiento por un delito de encubrimiento, siendo absuelto de violación y asesinato.