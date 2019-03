Madre de Malen: "Alguien sabe más de lo que cuenta"

La madre de Malen ha permanecido durante los últimos meses en un segundo plano. Ha colaborado en todo momento con los agentes de la investigación, pero no ha querido participar en ninguna acción pública para intentar buscar a su hija. Ha remitido en exclusiva, una emotica carta a Espejo Público.

"Cinco meses de dolor. Cinco meses de desesperación. Cinco meses de una infinita tristeza imposible de describir. Cinco meses de una maldita y amarga incertidumbre gris que inunda mi corazón y mi alma. Cinco meses sin vos, hija mía. Pero aunque los días pasen, el dolor crezca y la impotencia también, lo último que voy a perder es la esperanza. Mi Malén, no me voy a resignar a vivir sin vos. No me voy a resignar a pensar que no vas a volver. No me voy a resignar nunca a que algo malo te haya podido pasar. Mi mundo se ha detenido en un suspiro y no soy capaz de volver a respirar hasta que no vuelva a escuchar tu voz, mi princesa. Tengo tantos abrazos que darte y muchas cosas que contarte.Te amo, te pienso cada segundo, te abrazo ahí donde estés y te espero hija mía".

La madre de Malén, además, ha hecho un llamamiento para pedir ayuda, y señala a personas que "saben algo más de lo que cuentan". "Quiero pedir a la ciudadanía que por favor sigan mirando a su alrededor, entre todos la tenemos que encontrar, porque a nadie se lo traga la tierra ni se esfuma. Estoy segura de que alguien ha visto algo o sabe más de lo que cuenta. Les ruego a esas personas, por favor, que terminen con esta pesadilla. Ni un día más sin Malén. Ni un día más sin mi hija. Basta ya de tanto sufrimiento".