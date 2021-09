La madre de una joven de 15 años que denuncia una agresión homófoba en Reus: "Les llaman lesbianas y les tiran piedras"

Cuando los padres de una de las jóvenes agredidas en un parque de Reus (Tarragona) fueron a denunciar ante los Mossos tan solo denunciaron el robo de un teléfono móvil. Sin embargo, cuando contaron su relato ante los agentes, estos les dijeron que veían también un delito de odio.

Los hechos tuvieron lugar cuando una pareja de chicas, una de ellas transexual, paseaban por un parque de Reus. Al pasar por la Plaza Europa un grupo de jóvenes comenzó a insultarles "lesbianas" y "trans". La pareja aligera el paso y al darse la vuelta una recibe un golpe en la cabeza y cae al suelo. Segundos después le roban el móvil a su acompañante.

Este es el relato de los hechos que hace Susana, madre de la joven que recibió el golpe. Cuenta que la niña había quedado con su padre para celebrar su 16º cumpleaños y este al ver que no llegaba fue a denunciar ante los Mossos. No localizaron a las jóvenes hasta la madrugada ya que por miedo se escondieron en un portal.

Tras localizarlas, la agredida fue valorada en un hospital donde le sometieron a varias pruebas médicas al haber sufrido un golpe en la cabeza. Aún no se ha localizado a los agresores, aunque según la madre de una de las víctimas eran dos jóvenes de origen marroquí. Lamenta que no es la primera vez que su hija y su pareja se enfrentan a agresiones e insultos. "A mí me cuenta que la llaman puta y que le tiran piedras. Esto no se puede creer en el siglo XXI".

Puedes volver a ver ell relato de la agresión homófoba en Reus en Espejo Público a través de Atresplayer.