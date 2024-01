La madre de Ivo, el menor desaparecido, duda que fuera un accidente y que su hijo esté en el mar Menor

A lo largo de la jornada del domingo, en el mar Menor se desplegaba un operativo de búsqueda en el que participaban un helicóptero, 15 embarcaciones, 12 motos de agua y numerosos buzos de la Guardia Civil, así como otra buena cantidad de voluntarios particulares. Lamentablemente las tareas de búsqueda concluían sin novedades sobre el paradero de Ivo, al que se busca desde que desapareciera en la madrugada del pasado 6 de enero, en una situación rodeada de muchas incógnitas.

No es la primera vez que las extrañas circunstancias en las que se produjo la desaparición del menor, y las contradicciones en las versiones de los otros 2 jóvenes, llevan a dudar de cómo y dónde se produjeron los hechos.

Dudas sobre lo ocurrido

Como cuenta el periodista de Antena 3, Joaquín Hernández, desde la rueda de prensa "La madre pierde la fe en que pueda ser un accidente" al no explicarse que aún no haya aparecido el cadáver de su hijo.

"Que no se rindan"

Lo primero que hacía Miglena, madre de Ivailo 'Ivo' Petrov, era hacer una petición para que los equipos de rescate no se den por vencidos. "Quiero saber la verdad", continuaba diciendo la progenitora, que insistía en que la búsqueda de su hijo continúe.

La madre es consciente que éste habría sido uno de los últimos grandes intentos por parte de las autoridades de encontrar a su hijo, según afirma el periodista Jorge García Badía a Espejo Público. Como aseguraba uno de los participantes en el dispositivo, formado tanto por profesionales como voluntarios, este domingo representaba "un día definitivo" y añadía "si está aquí, hoy tiene que aparecer", para horas después seguir sin novedades respecto. El operativo ha sido de los que ha contado con un mayor número de efectivos, y se ha extendido por múltiples zonas del mar Menor, en concreto en 3 áreas donde la probabilidad de que estuviera el cuerpo era mayor. Además se han llevado a cabo varias actuaciones para abarcar y 'barrer' de forma altamente efectiva esas zonas.

Aunque las condiciones del mar y las corrientes habrían hecho más fácil que el cuerpo de Ivo emergiera, responsables de la búsqueda de 'Ivo' aportan varias razones por las que el cuerpo del menor podría no haber aparecido todavía. Alguna de estas hipótesis sería que el cadáver se encuentre encallado en alguna red de pesca perdida, o enganchado en alguno de los escombros arrastrados por la DANA, que en el año 2019 causó una gran cantidad de destrozos en la zona. La otra causa, que los expertos verían factible, sería que el cangrejo azul, especie invasora y carroñera, pueda haber devorado el cuerpo del chico una vez sumergido.

Testimonios cuestionados

Otra versión, no oficial, y que barajarían los familiares de Ivo, sería que los hechos no hubieran ocurrido tal y como habrían explicado los otros 2 jóvenes que se encontrarían con el menor en el momento de su desaparición. Fuentes próximas a los familiares mencionan la posibilidad de que 'Ivo' no se encuentre en el mar Menor, y tendrían dudas sobre que esto hubiera sido cierto en algún momento.