En Cañada Real, Madrid, situada concretamente a 14 kilómetros de la Puerta del Sol, hay vecinos que llevan 10 meses sin luz. Afrontan una ola de calor sin nevera, sin ventiladores y en muchos casos sin agua. Estos cortes de luz se deben a la sobrecarga que hay en la red por las plantaciones de marihuana en la zona y que sufren algunos vecinos que no tienen nada que ver con ello. En una de esas viviendas, viven Ángela y su nieta Azucena y nos cuentan que los están pasando muy mal, "el calor nos come", señalan.

"¿Dónde está el Gobierno, dónde está el Ayuntamiento? No hacen nada por nosotros, no somos bichos", manifiestan. Ángela asegura que para ir al baño tiene que llevar consigo una linterna para no tropezarse y caer. "Los bichos nos comen, las ratas nos comen. No dormimos a causa del calor", aseguran. Además, apuntan que tienen que lavar a mano porque no pueden utilizar la lavadora. "Esto es un sinvivir, vivimos peor que las ratas y tenemos niños", lamentan.

Además, explican que tienen que comprar la comida al día para que no se ponga en mal estado. Estos vecinos ya tuvieron que afrontar el temporal Filomena en el mes de enero sin luz con temperaturas mínimas de 10 grados bajo cero. En ese momento, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ofreció a los vecinos alojarse en una fábrica y un polideportivo para resguardarse del intenso frío.

También, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró que el Gobierno estaba trabajando en "la coordinación para encontrar solución a una situación humanitaria como la que se está produciendo en la Cañada Real".