"Luis Lorenzo y su mujer mandaban a su tía a asearse y hacer sus necesidades al garaje"

Tras acceder al sumario de la causa en la que se acusa al actor Luis Lorenzo y su mujer Arancha del asesinato de la tía de esta, el periodista Nacho Abad señala que se determina una intoxicación aguda por metales pesados. "Una intoxicación de cadmio 200 veces superior al límite normal", señala. Además, la concentración de manganeso que se encontró en el cuerpo de Isabel es 20 veces superior al límite normal. Los médicos que realizan la autopsia consideran que tanto el cadmio como el manganeso debieron ser suministrados por vía oral y se descarta que se deban a una ingesta ordinaria. "Hablamos de una etiología legal de intoxicación y hablamos de violenta homicida", añade Abad.

"Es brutal el hecho de que tenga 200 veces más del cadmio normal que tenemos una persona", señala Abad. Se da la circunstancia que este tipo de envenenamiento produce un deterioro cognitivo hasta que te mata y eso llevó a pensar que la fallecida tenía alguna demencia.

"La tía Isabel dormía en el sofá y no había ningún tipo de higiene hacia ella"

En la casa de Luis Lorenzo vivían varios menores. Uno de ellos cuenta, según se establece en el sumario, que su madre les dijo que Isabel estaba muy malita cuando llegó y que había que cuidarla. Sin embargo, el menor cuenta que no observó que Isabel estuviera muy malita pero que pasados 15 días de estar en la casa la mujer pasó a estar permanentemente en la cama, no se movía y no hablaba. "La tía Isabel dormía en el sofá y no había ningún tipo de higiene hacia ella" dice el menor.

En un primer momento se estableció que Luis Lorenzo no estaba en la casa cuando se produjo el fallecimiento de la mujer, sin embargo, en el sumario se establece que es el intérprete quien llama a los servicios de emergencia. El actor comunica que su tía política tenía una cuidadora y padecía una demencia senil por cuerpos Lewy. Le cuenta al médico del Summa que la enfermedad estaba muy avanzada, que había hablado con la neuróloga y que en la última consulta había comunicado que a Isabel le quedaba muy poco tiempo ya.

"Los médicos establecen que ningún médico dijo que la mujer estuviera en estado terminal, como comunicó el actor"

Según las investigaciones de la Guardia Civil no existe ningún médico que haya visto a la mujer y le dijese que estaba terminal. "Esta información parece que no se corresponde con la realidad y pudo mentir a los médicos del Summa. Según la familia de Isabel las únicas enfermedades que padecía son varices y sordera"

"Ella cuando se la llevan Luis Lorenzo y Arancha de la casa de Asturias no quería ir a Madrid. La última vez que volvió a su domicilio viajó sola en un tren de Madrid a Asturias y según cuenta la familia regresó casi desnuda de torso para arriba porque le habían escondido la blusa para que no se fuese. Volvió en pleno agosto con una chaqueta de lana", apunta Abad.

Según los testimonios de la familia que constan en el sumario, antes de irse había plantado el terruño de patatas e iba a plantar la otra mitad al día siguiente, tenía la nevera llena de productos frescos y la comida hecha al día siguiente .Todo apunta a que se fue contra su voluntad o de forma totalmente sorpresiva.

"Luis Lorenzo y su mujer le escondían la ropa a la fallecida para que no pudiese volver a Asturias y en una ocasión tuvo que regresar con tan solo una chaqueta de lana en pleno agosto"

Que la relación entre el matrimonio y la fallecida no era buena lo determinan hechos como que Luis Lorenzo y su mujer le pidieran dormir en su casa, ya que tenían juicios constantes en Avilés, y esta se negara. Esto desembocó que en una ocasión el matrimonio tuviera que dormir en el caso tal y como determinan testigos familiares.

Los familiares creen que la última vez que fue a Madrid la fallecida lo hizo en contra de su voluntad

Además, la fallecida contó a un testigo que obra en el sumario que cuando había estado en casa de Luis Lorenzo y Arancha "le sacaban los cuartos y le tenían que pagar las cosas". El entorno de la tía de Arancha cree que la última vez que viajó a Madrid lo hizo en contra de su voluntad. "Se fue un lunes y tenía que volver un jueves porque tenía papeles médicos, que vacunarse contra el Covid y renovar el DNI, pero no volvió".

Señala también Nacho Abad que hay manifestaciones de vecinos que dicen que tenía que bajar al baño del garaje 5 plantas más abajo a hacer sus necesidades, a asearse y en ocasiones la encontraban en mitad del parking completamente desorientada. "En muchas ocasiones la encontraban en mitad del parking completamente desorientada teniendo Luis Lorenzo 2 baños en casa. Cuando subía a casa en alguna ocasión estaba tan desorientada que llamaba a la puerta de los vecinos".