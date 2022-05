Teresa Bueyes desenmascara al actor Luis Lorenzo y a su mujer Arancha: "Han maltratado a la tía y a los niños"

Cuenta la abogada Teresa Bueyes que hace años conoció a Luis Lorenzo, acusado de haber matado a la tía de su esposa Arancha junto a esta. Sin embargo, destaca que ese actor que conoció hace años dista mucho de la persona que es hoy día.

Bueyes le presentó a Luis Lorenzo a una amiga suya multimillonaria, Mercedes. "Él la engatusa y la enamora", señala. Pronto su amiga le cuenta que le ha hecho un préstamo al actor de 300.000 euros para la compra de una casa. "No me gustó porque él también me lo había ocultado", relata. Lorenzo le vuelve a pedir dinero a su amiga y la propia Teresa se pone a investigar la situación. Descubre que el actor tiene a una chica joven embarazada en Asturias, que es su actual mujer : Arancha.

"Estaba desfalcando a mi amiga. Ella le hace director de una de sus compañías y le pone un sueldo de 15.000 euros al mes", recuerda. Teresa Bueyes consigue las fotografías de Arancha y se las manda a su amiga. Cuando esta recibe las instantáneas está en Nueva York con el actor y pone las imágenes encima de la mesa. El intérprete le manda mensajes a Arancha diciendo que la deja pero esta le amenaza diciendo que si la deja "sufrirá las consecuencias".

Teresa Bueyes conoce a Arancha, a la que define como "una persona histérica que se tira al suelo". "En sus denuncias inculpa a gente por empujarla en falso, monta ciscos en los tribunales pegando gritos. Tiene muy mala relación con su familia", apunta. Cree que el móvil de este presunto crimen es el dinero y la ambición. "Las condiciones en las que vivía esta pareja eran infrahumanas. En esa casa no se vivía, se maltrataba a las personas que estaban allí".

Cuenta Bueyes que a Luis Lorenzo le gustaba tener en su domicilio serpientes, lagartos, iguanas, grillos sueltos y ratones. "El perfil de esta persona era un poco extraña. Usaba a familiares con cierto grados de discapacidad para poner bienes a su nombre y no pasar la pensión a sus hijos", asegura. Afirma Bueyes que el actor "ha maltratado a la tía y a los niños". "El la vivienda familiar convivían el niño de Luis con otra mujer, el que tienen Luis y Arancha en común y el que tiene Arancha con otro señor", añade el periodista Nacho Abad.