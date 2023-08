Luis Gerez, abogado en España de Daniel Sancho: "Yo nunca pensé que Daniel tuviese una relación homosexual"

Luis Gerez, abogado en España de Daniel Sancho ha reconocido en Espejo Público que está "descolocado" como todas las informaciones que nos llegan desde Tailandia.

Para la prensa tailandesa hay unos datos clave que se han conocido en las últimas horas y que confirmarían que el móvil de lo ocurrido, que indican que podría ser un crimen sexual. Según publica el 'Bangkok Post' Daniel Sancho conoció a Edwin Arrieta a través de las redes sociales y tuvieron una relación de un año.

Al parecer Daniel Sancho quiso romper con Edwin pero este le habría amenazado con sacar a la luz fotos íntimas que "decepcionarían a su familia" según la prensa de allí. En Espejo Público hemos preguntado a Gerez sobre esta hipótesis que no deja de chocar al entorno de Sancho ya que él tenía novia.

Luis Gerez es uno de los que se muestra sorprendido y a la pregunta de si conocía esta relación responde con un "en absoluto". Añade el abogado que "conocía a Daniel y rápidamente conocía a su novia. Parecían una pareja normal de dos chavales jóvenes".

Gerez apunta: "Este nuevo elemento es algo que me sorprende como casi todo lo que va viniendo de noticia nueva aquí a España. Yo nunca pensé que Daniel tuviese una relación homosexual" y reitera: "Me sorprende mucho porque lo que yo he visto es una relación de pareja normal, convencional".

Preguntado sobre si esta estrategia de defensa podría variar en algo, Gerez dice que desde el punto de vista de la legislación española "el móvil del crimen en España carece de importancia a la hora de aplicar una pena, lo que importa es el hecho".

En el supuesto caso de que Daniel estuviese coaccionado y perturbado porque este señor pudiese publicar unas imágenes comprometedoras "yo no creo que esa señal razón" dice Gerez para apuntar: "El remedio es mucho peor que la enfermedad".

Insiste el abogado en que le "cuesta creer que Daniel tenga una relación homosexual oculta" y tiene claro que la relación con su novia es anterior.

Otras informaciones apuntan a que en la escena del crimen podría haber una maleta con 80.000 dólares pero también esta motivación le resulta extraña a Gerez: "¿Un móvil económico en qué sentido? ¿robarle el dinero que había allí? Yo no veo que cuando te quieren cortar la financiación actúes de esa manera. Si el difunto estaba o no financiando los negocios de Daniel no me parece una razón".

Sobre su futuro en la cárcel en Tailandia Gerez apunta que "está resignado. Es un hombre muy fuerte, yo siempre he tenido una excelente opinión de él, le tengo estima. Pero evidentemente está hecho polvo, porque sabe lo que se le viene encima".

Gerez señala que "Daniel es deportista y por tanto asumirá lo que le cae encima, yo creo que tiene fortaleza mental otra cosa es que tenga suficiente fortaleza mental para resistir esta situación. Desde luego sí se va a hacer respetar porque no creo que tolere que le pongan una mano encima. Si tiene apoyo de su familia, que la va a tener y si tiene la motivación de regresar a España eso le puede hacer aguantar."