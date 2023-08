Darling, la hermana de Edwin Arrieta no quiere la pena de muerte para Daniel Sancho: "El único que da y quita la vida es Dios"

Espejo Público ha hablado con Darling Arrieta, hermana del cirujano colombiano al que Daniel Sancho, presuntamente, asesinó y desmembró. Rota de dolor y con la voz quebrada la familia de la víctima reclama justicia y rechaza las últimas informaciones sobre que su hermano pudiese estar chantajeando al hijo de Rodolfo Sancho con unas supuestas imágenes íntimas.

"Mentira, es totalmente falso. Y lo que me duele es que él se está poniendo como la víctima, ósea está queriendo decir que… ¡Es lo peor! después de lo que le hizo a mi hermano" dice Darling que insiste en que son acusaciones "horribles". Darling no quiere la pena de muerte para Daniel Sancho, argumenta que es muy católica "el único que da y quita la vida es Dios. El hombre no tiene derecho a quitar la vida a ningún ser vivo", pero sí exige justicia. "Él va a tratar de defenderse. El puede decir de todo porque mi hermano no se puede defender. Mi hermano no puede hablar para refutar lo que él está diciendo" además añade: "Sus abogados van a decirle todo lo que tenga que decir para defenderse. Es que él va a querer seguir libre".

Darling también ha asegurado a Espejo Público que ella desconocía la existencia de Daniel Sancho, ya en declaraciones previas a Antena 3 afirmó que ella recibió un mensaje de Edwin a las 20:30 horas del martes diciéndole que estaba bien y que ya estaba en Tailandia.

El miércoles a la mañana le extrañó que su hermano no los llamase y ya al no tener noticias al mediodía ella le escribió, pero sus mensajes aparecían como no recibidos. A las 23:00 h entraron todos los mensajes "yo presumo que el celular lo encendieron a las 23:00 horas y como yo comienzo a insistir lo apagaron". Fue el jueves cuando Darling al seguir sin tener noticias de su hermano comienza a indagar en las redes sociales y descubre a Daniel Sancho. Para la familia de Edwin el viaje a Tailandia entraba en la normalidad ya que su hermano viajaba mucho y aunque no conocían a Daniel "sabía que mi hermano tenía unos amigos en España, así como los tenía en Argentina, en Chile, México o EEUU".

La madre de Edwin pide dos cosas, primero traer el cuerpo de su hijo y segundo que el culpable pague por lo que hizo. Para lo primero el abogado de la familia, Miguel González Sánchez ha confirmado en Espejo Público que una de las intenciones es repatriar el cuerpo "aunque no queremos entorpecer la investigación". Además ha indicado que han requerido a la Cancillería que solicite un informe formal, completo, extenso de todas las labores que han desarrollado las autoridades tailandesas porque hasta ahora todo ha sido por vías "extraoficiales".