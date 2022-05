Luis Garicano: "Europa trata de anestesiar a los ciudadanos sobre los efectos económicos de la guerra"

Luis Garicano, eurodiputado de Ciudadanos y profesor del London School of Economics, cree que a Europa le ha faltado un discurso diciendo que estamos en una situación de guerra y aunque no estamos perdiendo vidas hay otras consecuencias. "Ese discurso de preparar a la gente para lo que es no se ha hecho. Se trata de anestesiar yo siempre he pensado que es mejor hacer una especie de economía de guerra unos meses y luego volver a la normalidad que quedarnos en una situación de mucho tiempo de crisis", sostiene.

Para Garicano es fundamental ayudar a Ucrania desde un punto de vista económico. Ante la posibilidad de que Alemania renuncie al gas ruso y gripe el mercado europeo considera que "Alemania tiene más posibilidades de las que cuenta. Han cerrado 3 centrales nucleares el año pasado y cierran otras 3 este. Ni si quiera hablan de poner en marcha la energía que están cerrando. Dicen que no pueden pero no buscan alternativas".

"Hay un gran caos regulatorio en cuanto a los combustibles y el Gobierno pone parches"

Portugal no tiene el problema que sí tiene España en cuanto a la energía, señala Garicano. Apunta que la razón es cómo funciona nuestro mercado eléctrico y nuestro mercado regulado. "Hay otra forma de controlar el mercado eléctrico que es con contratos a medio y a largo plazo que no fluctúan cada minuto, así se expone a las personas a un riesgo excesivo".

El Gobierno estudia un nuevo impuesto para equiparar diésel e hidrocarburos y considera que ahora mismo "hay un gran caos regulatorio" porque "no tienen ninguna forma de controlar cuál es el precio si no hubiera cheque. Son medidas de corto plazo, parches".

Le preocupa la situación económica y la mezcla de datos que se está viendo. Por una parte ve alegría y recuperación de la hostelería con un viento de cola bueno pero en la industria el peso de la inflación pesa y la pérdida del poder adquisitivo hace que se esté ahogándose.

"Vemos cómo las primas de riesgo remontan y la situación en arriesgada para la economía"

Advierte que no debemos perder de vista la prima de riesgo. Podría pasar que al subir el Banco Central Europeo los tipos de interés los mercados se pongan nerviosos y nos dejen de prestar. En ese caso empezaríamos a tener una situación arriesgada para la economía. "Estamos viendo que se empieza a producir en Grecia, Italia y España y Portugal en menor medida, pero las primas de riesgo remontan".