Lucía Etxebarría, sobre el padre de Gabriel: "No sabía lo que pasó con la primera niña porque si no, no deja a Ana Julia con el menor"

La escritora Lucía Etxebarría incendió las redes sociales al escribir un artículo en el que se pregunta si Gabriel Cruz fue maltratado. En este artículo la escritora cuestiona la actitud de algunos padres y se refiere al caso de Gabriel Cruz, el niño cuyo cuerpo apareció en el maletero de la pareja de su padre, quien fue detenida este domingo.

Lucía Etxebarría cree que en este caso había "un menor que había manifestado que no quería estar con la novia del padre" y pese a ello, "es la novia del padre la que le viste, y el padre le deja a solas con ella. Porque en España los hombres no se suelen ocupar de sus hijos", indica.

Tras la controversia generada en las redes sociales por estas palabras, la escritora explica en Espejo Público que "hasta hace muy poco se consideraba que si tú te separabas tenías que dejar al menos dos años para procesar el duelo", sin embargo cree que ahora "se entiende como normal algo que no es tan sano". "Es que no puedes introducir en la vida de un niño cuyos padres se acaban de separar, a una nueva pareja y ponerla en la función de cuidadora", critica.

La escritora subraya, mencionando cifras de Save The Children, que en los últimos cinco años más de cien niños han muerto en el ámbito familiar y asegura que "son niños que no pueden denunciar, que no les escuchan".

Por ello se pregunta si cuando "un niño dice que no quiere estar con esta señora, qué es más importante, tu pareja o tu hijo".

Respecto a las informaciones que señalan que Ana Julia Quezada, la detenida por la muerte de Gabriel, está siendo investigada además por la muerte de una de sus hijas, Etxeberría advierte del peligro de "meter a una nueva pareja al segundo de divorciarte sin informarte o conociendo muy poco", porque considera que el padre de Gabriel tenía muy poca información sobre su pareja. "Evidentemente sabía muy poco o no sabía lo que había pasado a la primera niña, porque si lo llega a saber no la deja con el menor".