Los vecinos de Son Banya amenazan al Director General de Bienestar al ser desalojados: "Vamos a matar a tu hijo"

COMPLICACIONES EN EL DESALOJO

El desalojo del poblado de Son Banya en Palma de Mallorca no está siendo nada fácil. Los vecinos se niegan a ser desalojados. Por un lado, se están tirando casas y al mismo tiempo los vecinos están construyendo otras. Una de sus mayores quejas es que la mayoría de los vecinos no pueden ser realojados por tener antecedentes penales. "Si nos tiran una casa, que nos den otra", reclama Manuela "La Mella", portavoz vecinal de Son Banya. Además, afirma que la amenaza al Director General de Bienestar no era real, se dijo por el enfado que había en ese momento.