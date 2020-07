Los vecinos de Carabanchel, aterrorizados por los okupas: "Hay miedo a salir a la calle"

En el barrio madrileño de Carabanchel un edificio okupado ha convertido la vida de los vecinos en un calvario. Los okupas llevan 7 años viviendo en este bloque en el que viven 20 familias.

Recientemente ha habido un apuñalamiento de un joven de 25 años relacionado con un conflicto en un narcopiso.

Pedro es un vecino de la zona que asegura que vive "un calvario". Asegura que la Policía acude casi todos los días al barrio por conflictos. En esta calle son constantes las broncas, el maltrato a personas, los incendios, y la suciedad causada por los excrementos u orines que arrojan estos sujeros.

Asimismo, este vecino asegura que frecuentemente se producen robos provocados por este colectivo. "Nos da miedo salir a la calle, les evitas". La sensación de la vecindad es de "impotencia total" porque la Policía acude al barrio pero no puede hacer nada para sancionar estos comportamientos delictivos. Cuando les han denunciado el administrador de la finca no se presenta y las autoridades no pueden hacer nada para echar a quienes perturban la convivencia con actos delictivos.

