Los okupas le roban su vestido de novia, el inodoro y todas sus pertenencias para irse a otra casa

Al ver la factura de la luz de 2.000 euros, Natalí pensó que se trataba de una equivocación y cuál fue su sorpresa cuando descubrió que en realidad había una okupación en su casa de Alhaurín. Natalí se personó en el domicilio con la Guardia Civil. Allí vivía una pareja con niños.

Fue la propia okupa quien se puso en contacto con ella para pedirle que retirara la denuncia que le había puesto por usurpación. "Prácticamente me dijo que me estaba haciendo un favor y me cuidaba la casa", señala. La okupa le aseguraba ser víctima de malos tratos y decía no tenía dónde ir, por lo que se había instalado con su pareja en esta nueva vivienda.

La okupa llegó incluso a invitaba a ir a su propia casa para hablar de cómo abordar el tema. "Decía que ella si tuviera dinero se iría". La pareja ha abandonado la casa de Natalí en Alahurín pero antes de hacerlo se ha llevado hasta su vestido de novia, el inodoro y todas sus pertenencias personales.

