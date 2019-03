Lorenzo Silva: "Ahora todo está en manos del lector"

"Ahora todo está en manos del lector", asegura Lorenzo Silva cuandose le pregunta qué espera de "La Marca del meridiano", premio Planeta 2012. "Nosotros ya hemos hecho el trabajo, ahota depende del lector, lo que no hayamos hecho ya, poco podemos hacer", sentencia.

Tanto Lorenzo Silva como Mara Torres, finalista del Premio con "La vida imaginaria", se han mostrado optimistas ante las primeras críticas "hemos recibido la opinión de personas que ya se han leído las primeras 100 ó 150 páginas y son positivas", dicen.

En cuanto al género policíaco, del que Lorenzo Silva es un maestro, el escritor ha confirmado que "me he encontrado a pocos cínicos en el mundo de los investigadores, he encontrado a gente que se conmueve y que defiende que hay que conmoverse. Son muy poco fríos". Por su parte, Mara Torres ha reconocido que "nadie en televisión sabía que yo escribía, por lo que es un 'chute' cuando recibes las felicitaciones sinceras de los demás".