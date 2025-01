¿Es lícito que las pensiones máximas dupliquen muchos salarios?: la polémica, a debate en 'el Ring de Espejo Público'

Es un tema muy polémico que últimamente ha dejado grandes debates en las redes sociales. ¿Es lícito que algunos pensionistas cobren el doble que los jóvenes mileuristas? Este mensaje se hizo viral. Una usuaria decía: "Mi marido es uno de esos 'odiados' jubilados con pensión máxima. Se lo ganó después de currar desde niño, y partirse el lomo 50 años, los últimos cotizando el tope". Y otra usuaria le respondía: "Claro que sí. 3200 €/mes. Con casa pagada y apartamento en la playa. Y que le suban la pensión un 3 %.Y cine a 2 euros. Y transporte gratis. Se lo merece". La pregunta es si ¿es normal que un pensionista gane más que un joven mileurista?

Pensión máxima vs mileuristas

En "Espejo Público" hablamos de pensiones y sueldos, y la llamativa diferencia que hay entre las pensiones máximas y los sueldos mileuristas. Nos acompañan para debatir sobre este tema en nuestro ring Luis Miguel Vegas, que cobra la pensión máxima y Tania Tejerina, abogada autónoma, mileurista y responsable de Lideremos en Canarias.

En este duelo queremos saber si es equitativo este desequilibrio entre pensiones máximas y salarios. Según Tania "el problema no está en si es normal o no, sino que la pirámide se ha invertido. Yo no dudo los derechos que puedan tener los pensionistas. Evidentemente yo considero que se lo han trabajado, que vivimos en el estado de bienestar que tenemos gracias a ese esfuerzo. Pero lo que está claro es que ahora mismo el sistema es insostenible y si se sube esas pensiones tan altas y no se toman medidas para jóvenes como nosotros que estamos intentando buscarnos la vida e intentando emprender, pues yo cotizaré pero yo seguramente no tenga pensiones.

Pero ¿Qué opina Luis Miguel ? Un jubilado que empezó a trabajar con 14 años y ha cotizado durante 52 años. Algo que ahora se traduce en que cobra una pensión máxima. "Eso es gracias al esfuerzo de 52 años cotizando para que desde que yo empecé hasta que me jubile todo el trabajador que estaba en activo pudiera irse jubilando con la pensión. Yo estoy de acuerdo con la compañera en que los salarios para los jóvenes son muy precarios. Dinero hay en España para que sus salarios puedan subir. Por ejemplo, 30 millones de trabajadores en la pobreza. Y efectivamente los más perjudicados son los jóvenes y las mujeres. Pero también hay 3 millones y pico de jubilados que también están en la pobreza y no tiene nada que ver su pensión con nada de este tema".

Pensiones, ¿estafa piramidal?

Otra de las polémicas entorno al sistema de pensiones lo ha protagonizado el exlíder de Ciudadanos, Albert Rivera. Lo dijo en un podcast de nuestro colaborador José Elías, el ex político asegura que el sistema de pensiones es una "estafa piramidal". ¿Son las pensiones una estafa piramidal? Albert Rivera afirmaba que "lo que vemos que hay mucho del tema de las pensiones es que tiene un componente de estafa piramidal. Cotizamos, autónomos, laboral, lo que sea. Cotizamos a una caja que paga las pensiones vigentes, las que están ahora, pero que nadie nos garantiza que van a pagar a nuestras. El modelo de pensiones español es un modelo que nadie lo garantiza, pero que nos hacen creer el espejismo a todos de que está todo pagado".

Con esta afirmación se identifica esta joven mileurista que asegura "es que ni la pensión futura ni yo entiendo y su esfuerzo, evidentemente, que empezó a trabajar muy joven, yo empecé a trabajar con 17 años en una tienda de ropa para pagarme los estudios. Y he seguido, supuestamente, la receta del éxito, que es trabajar, sacar dos carreras, dos máster. Cuando vi que no podía estar contratada por mil euros, pues dije, emprendo, monté mi propio despacho, pero lo que no puedo asumir sola, como estoy viviendo en Madrid, pues pagar 1.200 alquiler, tener una carga de impuestos altísima cuando estoy emprendiendo y toda la serie de cosas que estamos enfrentando los jóvenes y me considero una privilegiada o vivir bien porque trabajo mucho, pero no tengo capacidad de ahorro como se tenían otras generaciones".

Las pensiones de los jóvenes

Tania se pregunta ¿Quién va a ser solidaria en el futuro con ella? A esto responde nuestro pensionista en el "Ring de Espejo Público" que destaca que "hay un aspecto que es fundamental. Si las pensiones estuvieran blindadas en la Constitución, no tendríamos que depender de una votación en el Congreso como está pasando estos días, porque la propia Constitución obligaría a los gobernantes a revalorizar las pensiones y además a prohibir que se privaticen total o parcialmente para que los futuros tengan la hucha de las pensiones para poder disfrutar de ellas".

El sistema no es sostenible y se tiene que hacer un pacto de Estado, revisarlo y además añadir medidas. Podemos ver las medidas que ha hecho Portugal. Aquí, por ejemplo, explica Tania, a jóvenes de 35, los primeros 10 años de trabajo les va poniendo una carga fiscal proporcional entre cero, un 25, un 51, un 75%. Y luego ha intentado facilitar la recalificación de terrenos rústicos para construir viviendas para jóvenes con precios reducidos. Yo les aseguro, porque además hay menos nacimiento, yo les aseguro que si yo tuviera capacidad de ahorro y tuviera una capacidad para comprar una vivienda y una mejora para concilia sería madre".

En la situación actual, en plena batalla política por al subida de las pensiones que no ah salido adelante en al votación del decreto ónmibus, pensionistas como Luis se sienten rehenes de esta guerra y opinan que "esto se acabaría blindando las pensiones en la Constitución y que las pensiones no entren en ningún juego. Simplemente se revalorizaran con el IPC anualmente y no habría ningún problema ni ningún debate.

