Los libros de texto ya no huelen a nuevo

Sobre el papel el negocio es imparable. Ya sea a través de páginas web de compraventa o en librerías físicas, el negocio aumenta año tras año por encima de los 20 puntos. Empezar el curso con libros usados ya no es sólo una cuestión económica sino también de conciencia, según muchos padres que recurren a esta fórmula.

El problema de las licencias digitales

Rosa busca en un estante los libros para Lucas. Su hijo empieza en unos días 3º de la ESO y lista en mano va tachando los que consigue. Asegura que a su hijo no le importa que los libros estén usados: “depende de la educación que le des. Funciona muy bien decirles que el dinero que saque por los que venda del curso pasado, es para él”. Y es que en este mundillo el negocio va en las dos direcciones. El “pero” según Rosa es el tema de las licencias digitales. “Si el anterior propietario usó esa licencia tú ya no puedes utilizarla. Pero aquí te dan una garantía y si no vale la licencia te devuelven el dinero. Eso sí, te toca comprar el libro nuevo”.

Este año es más fácil encontrar libros de cursos impares

Alex nos cuenta cómo disponen de semejante “stock” de libros: “salen de los propios clientes, gente que viene a vender sus libros del curso pasado y aprovecha para comprar los del próximo”. El problema es si hay un cambio en el contenido Entonces hay que comprarlo nuevo. Este año es mucho más sencillo encontrar libros de los cursos impares pues el cambio suele ser cada dos años, y ya se realizó en el ejercicio anterior.

Un ahorro del 50%

Nicoleta lleva al mostrador los libros de su hija del curso anterior. Están perfectamente cuidados, requisito necesario para que los tasen en esta tienda. Conseguirá así llevarse los del próximo curso por unos 150 euros. Lo mismo nos dice Olga: “hemos enseñado a nuestra hija desde muy pequeñita que los libros son muy caros y que tiene que cuidarlos para que otros niños los reutilicen”.

Luis y Adela cargan con todos los libros que usará usará su hijo este curso. Nos muestra la factura en la que figura el precio original de cada volumen y el que pagarán por cada libro usado. El de Física y Química pasa de 40 a 20. El cálculo es sencillo: “son cerca de 200 euros de ahorro que te llevas”.