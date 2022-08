Se libra de la cárcel tras violar a una trabajadora suya: "Eres una puta si te has subido al coche sabías lo que iba a ocurrir"

Un hombre se ha librado de la prisión en Murcia después de haber violado a una jornalera que trabajaba para él pese a haber admitido los hechos.

La violación tuvo lugar hace dos años, pero ahora las partes han llegado a un acuerdo de conformidad en el que se indica que el protagonista se considera un delincuente primario que carece de antecedentes penales anteriores al ilícito enjuiciado por lo que no tendrá que ingresar en la cárcel pese a la pena impuesta de 2 años. Además se le exige realizar un curso de educación sexual, no delinquir en 5 años, el pago de una indemnización de 6.000 euros y una orden de alejamiento de 500 metros durante 7 años.

La obligó a realizarle una felación, posteriormente la violó y la amenazó con dejarles sin trabajo a ella y a sus paisanos. La víctima ha preferido no someterse a un juicio y llegar a un acuerdo. A continuación transcribimos las palabras que el acusado le dijo a la víctima después de cometer la violación.

"Cállate si no quieres problemas conmigo, haz lo que yo te pida. Eres una puta, si has quedado conmigo y te has subido al coche ya sabías lo que iba a ocurrir. Vístete y no digas nada que nadie te va a creer. Si dices algo de esto, tanto tú como tus paisanos vais a perder el trabajo".