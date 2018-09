La bronca de Albert Rivera con la presentadora de TV3: "Sois un aparato de propaganda separatista"

TENSIÓN EN TV3

Albert Rivera ha visitado TV3 y ha expresado todo lo que piensa sobre el programa. "Podría pasarme aquí, pero no tengo tanto tiempo, diciendo las mentiras que habéis dicho en público", afirma. Acusa a la cadena de ser "un aparato de propaganda separatista". Insiste en que TV3 lo pagan todos los catalanes y "no solo el señor Torra". Lídia Heredia, presentadora del programa, pregunta si de verdad piensa que hace propaganda cada mañana. Rivera se mantiene firme a sus pensamientos y no cambia de opinión.