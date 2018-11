VÍDEO | La angustiosa llamada en la que se enfrenta al hombre acusado de asesinar a su hermana: "Este hombre la mató cuando era una niña"

TENSIÓN EN EL PLATÓ | SE DECLARA INOCENTE

David Villafañe ha pasado la mitad de su vida en prisión por la muerte de su novia. Casi 20 años en la cárcel defendiendo su inocencia. Asegura que a su novia Marta no la mató él, sino que falleció por un fallo cardiaco. Ahora va a elevar su queja al Tribunal Supremo buscando justicia. Sin embargo, la familia de la fallecida sigue manteniendo que el culpable de la muerte de Marta es David. Muy nerviosa, la hermana de Marta ha intervenido en el programa pidiendo que no se le dé voz "a este asesino". "Mi hermana era una niña, en mi casa no tenemos problemas de corazón. Desde que esta persona mató a mi hermana no sabemos lo que es vivir".