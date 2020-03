El padre de un compañero de la niña con coronavirus: "Estoy asustado, mi bebé presenta síntomas"

Una niña de 4 años se ha convertido en la menor más joven en padecer el coronavirus en España. La pequeña, que reside en Madrid con sus padres, se contagiaba después de que su padre hiciera un viaje de trabajo a Italia. Días después la madre de la pequeña empezó a presentar síntomas y le hicieron la prueba por ser grupo de riesgo.

La madre, que dio positivo, insistió en que le hicieran la prueba también a la niña, aunque en un primer momento los sanitarios insistían en que los niños no se contagiaban del virus. En ese momento, la pequeña dio positivo y se activaron los protocolos.

Jesús es el padre de un compañero de colegio de la niña. Se encuentra muy preocupado ya que cuando se conoció que la niña tenía coronavirus esta llevaba una semana conviviendo con el resto de compañeros en clase. En concreto con otros 20 menores.

Cuenta que este miércoles su hijo pequeño, un bebé de 11 meses, comenzó a desarrollar síntomas como fiebre, diarrea, dificultad respiratoria y flemas. En su familia se generó mucha alarma, ya que el bebé ha estado conviviendo con el mediano estos días y este a su vez ha estado conviviendo con la menor con coronavirus en clase.

Al ver que el niño empeoraba en sus síntomas, la familia llamó al 112 explicando la situación. Cuenta el padre que tras una larga espera y después de tener que devolver la llamada porque no el Summa de la Comunidad de Madrid no les devolvía la comunicación, les pasaron con una enfermera.

La facultativa advirtió a la familia que si su hijo mediano no presentaba síntomas no se tenían que preocupar del pequeño, una explicación que no convenció a los padres ya que asegura que en el caso de la menor contagiada esta se encontraba asintomática pese a tener el virus.

Puedes volver a ver toda la información sobre esta noticia en Atresplayer.