"La gran incógnita es si los niños pueden ser portadores sanos del coronavirus"

Sobre el muerto con coronavirus en Valencia, primera víctima mortal en nuestro país, interpreta que el virus estaba en España antes de lo que pensábamos. Aunque matiza que al venir de Nepal (Asia), no es raro que este paciente haya tenido contacto con gente de China. Asimismo, considera que la paciente ingresada en Ecuador que provenía de Torrejón (Madrid) viajó el día 13 de febrero, por lo que esto demostraría que el coronavirus circulaba ya en el país.

Destaca que ahora los protocolos indican que se hagan pruebas postmortem a los fallecidos por neumonía en los hospitales. Las primeras pruebas diagnósticas venían a tardar 24 horas mientras que los últimos test pueden detectar el coronavirus en 2 horas.

"No se entiende cómo llevando ya 3 semanas en nuestro país, no haya un estallido de casos de coronavirus como en Italia"

Cree que hay puntos a estudiar del virus que a priori no se entienden, como el hecho de que llevando el virus 3 semanas en el país no se haya registrado un estallido de casos como en el norte de Italia. Otra cuestión es determinar el papel de los niños ante el contagio. No está claro si los niños podrían ser portadores sanos del coronavirus y transmitírselo a personas más susceptibles, o si no se contagian y por tanto no tienen un papel en la cadena de transmisión.

Señala que si los casos comenzaran a crecer exponencialmente, uno de los problemas de abastecimiento sería que no hubiera camas suficientes en los hospitales, ya que el 20% de los contagiados podrían requerir asistencia sanitaria.

Puedes volver a ver toda la información sobre esta noticia en Atresplayer.