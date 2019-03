Julián Muñoz: "Solo me arrepiento de haber hecho daño a mis hijas"

El que fuera alcalde de Marbela, Julián Muñoz, ha declarado en exclusiva a Espejo Público estar "preocupado", pocas horas antes de conocer la sentencia sobre el caso blanqueo, una pieza separada del caso Malaya. El fiscal pide para él más de 7 años de cárcel y casi 8 millones de euros de multa por blanquear supuestamente 3,5 millones de euros.

"No se lo que va a pasar. Después de todo lo que está lloviendo, cuando unos se pueden ir a países que no tienen extradición. Después de que me hayan metido en la cárcel por recibir 150.000 euros y no a otros que les han encontrado en paraísos fiscales muchos millones, cosa que a mí no me han encontrado. Pues qué queréis que os diga. ¿Si confío en la Justicia?. Mañana lo veremos", asegura Muñoz en referencia a casos como los de Iñaki Urdangarín o Bárcenas.

El ex alcalde, que confirma no encontrarse muy bien de salud "estoy tocado", dice, se ha mostrado confiado y ha reconocido que asumirá "la pena que la Justicia me ponga". En cuanto a si se arrepiente o no de todo lo sucedido, Julián Muñoz afirma que "solo me arrepiento de haber hecho daño a mis hijas y de haber firmado tantas cosas como firmé, haber sido tan obediente como fuí y que me dejaron tirado como un perro en muchos sitios".

A pocas horas de conocer la sentencia del juez, Julián Muñoz ha reconocido que si esta no le es favorable recurrirán, al igual que lo hará la Fiscalía si no les favorece a ellos.