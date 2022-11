Juan Verde: "Las elecciones de mitad de mandato de EEUU muestran una división del país preocupante"

Juan Verde, exasesor del presidente Barack Obama, apunta que ni a los republicanos les ha ido tan bien como se esperaba ni a los demócratas tan mal como se pensaba en las elecciones de mitad de mandato en EEUU.

Las elecciones legislativas de EEUU han dejado a los republicanos muy cerca de hacerse con el control de la Cámara de Representantes horas después de que se hayan cerrado los colegios de votación y cuando todavía no ha terminado el recuento. Los resultados definitivos pueden tardar días en conocerse en algunos estados.

Señala el exasesor de Obama que esta ha sido una victoria por la mínima en la cámara baja y si llegan a ganar el Senado también será por la mínima. "Este no ha sido un referéndum de rechazo para Biden", mantiene. Lo que sí cree el experto es que los resultados de estos comicios muestran una polarización del país: "Hay una división absoluta y esto sí es preocupante".

El próximo martes se despejará la incógnita de saber si Donald Trump se presenta a la reelección. Mientras el debate sobre el aborto ha propiciado que por primera vez sea elegida una mujer gobernadora en Massachussets y en Arkansas.

"Es refrescante que un candidato de 79 años esté tomando decisiones que no siempre son populares"

Considera Juan Verde que "es refrescante que un candidato con 79 años esté tomando decisiones que no siempre son populares" y cree que estas decisiones le han pasado factura en las elecciones de ayer. Mantiene que Trump está pensando en las próximas generaciones y no en las elecciones con medidas como la inversión en infraestructuras o en educación. Medidas que verán los hijos de los votantes de hoy pero que no tendrán resultados a corto plazo.

Para el asesor la labor de Kamala Harris como vicepresidenta ha sido una decepción en el primer tramo del mandato ya que se le dieron responsabilidades en política exterior, no lo hizo bien y ha pasado a un segundo plano. Pese a ello cree que si Biden no se presenta podría ser la candidata del partido.