Juan Lobato (PSOE Madrid) anuncia una reforma fiscal con la que el 95% de los madrileños pagarían menos impuestos que con el PP

El secretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, ha dejado entrever quién será el candidato socialista a la alcaldía de Madrid. Señala que se ha adelantado 4 meses el anuncio con respecto a otros años y que él mismo como secretario general se ha encargado de que en todos los municipios haya candidaturas potentes. "Vamos a tener una gran alcaldesa en la ciudad de Madrid con un gran equipo que se va a dedicar a que haya una gestión ordenada, a limpiar la ciudad y a tener un proyecto de futuro en la ciudad de Madrid", mantiene.

No ha querido aclarar si la candidata será la ministra de Industria, Comercio y Turismo Reyes Maroto, un nombre que suena en las últimas semanas, pero sí ha asegurado que "será una candidata muy potente y con un equipazo con un perfil y una trayectoria importante".

Destaca Lobato que según las últimas encuestas "el PP tiene un desgaste importante que se refleja en Almeida, fruto de lo que ha pasado esta legislatura y de la realidad de la ciudad y lo que pasa con la suciedad y las basuras". Cree además "que hay falta de ilusión en Madrid".

La crisis de la Sanidad madrileña: "El 93% de los residentes se van fuera de Madrid cuando terminan"

Sobre las últimas declaraciones de Isabel Díaz Ayuso sobre Pedro Sánchez comparándolo con Le Pen, cree que es una estrategia para desviar la atención. "En Madrid llevamos un mes hablando del caos de las urgencias que vivimos y ella es una experta en tratar de cambiar el foco y no puede permitir ni una semana más que se hable de urgencias. Por eso hace estas declaraciones tan llamativas para distraer la atención".

"En este caso se ha pasado de la raya y el tono va en contra de la convivencia. Ayuso hace todo lo contrario de lo que es la política y eso no es bueno ni para Madrid, ni para España ni para ella. No estoy de acuerdo con esa estrategia. A mí me gusta hablar siempre bien de Madrid. Hace 2 jueves en las sesión de control le dije a Ayuso que tenemos los mejores hospitales y profesionales sanitarios. El PP me aplaudía con risa nerviosa porque no entienden que hable bien de Madrid", sostiene.

La presidenta Ayuso dice que no hay facultativos en la región y que hay activismo sanitario a lo que Bravo mantiene que Ayuso acaba de pactar con los sindicatos, por lo que no ha fallado el activismo político, sino la sociedad. "La sociedad es la que ha reaccionado diciendo que va a su centro de salud y no tiene un médico. Los madrileños lo que quieren es ver un médico, no una pantalla de plasma", afirma. "En Madrid el 93% de los residentes se van fuera después de hacer la residencia. Se van corriendo y solo el 7% se queda en la ciudad", destaca.

Propuesta fiscal del PSOE para el próximo ejercicio

La fiscalidad que propone el PP en la capital podría darle a Ayuso la mayoría absoluta porque está fagocitando a Ciudadanos. Cree que hemos tenido complejos históricamente en materia de fiscalidad y hace 4 meses presentaron una reforma fiscal completa sobre todos los tributos que se pueden intervenir. "En esa reforma fiscal el 95% de los madrileños pagan menos impuestos que con el PP y a ese 5% de grandes rentas les pedimos un compromiso fiscal mayor para financiar las necesidades sanitarias y en educación".

Su propuesta elimina además el impuesto de patrimonio y de sucesiones a los patrimonios productivos, es decir a quien tenga capital y genere empleo en Madrid.