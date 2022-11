Isabel Díaz Ayuso carga contra Pedro Sánchez: "Se ha convertido en el Le Pen de la izquierda en Europa"

Isabel Díaz Ayuso ha acusado a Pedro Sánchez de preparar un golpe de Estado contra el rey Felipe VI con el fin de instaurar una República. En sus declaraciones la dirigente también ha advertido que el objetivo del actual jefe del Gobierno es "meter en la cárcel a la oposición, como en Nicaragua".

En sus declaraciones, la dirigente regional ha comparado a Sánchez con la líder de la extrema derecha francesa: "Se ha convertido en el Le Pen de la izquierda europea. Lo hace con la política de impuestos, es insensato lo que pretende hacer este gobierno, que es perpetuarse en todas las instituciones", ha precisado.

En este sentido Ayuso ha reiterado que el líder del PSOE debe salir de Moncloa cuanto antes: "España no puede soportar por más tiempo un Gobierno dividido, legislando de manera furibunda. Un Gobierno con dos caras: una, la del propio Sánchez, que solo busca mantenerse en el poder a toda costa, con la mentira como método; y otra, las de sus socios, que buscan imponer su ingeniería social y desmantelar el Estado de Derecho. Entre ambos están reduciendo a España a la insignificancia, la división y la ruina", ha matizado.

Ayuso carga contra Sánchez

La mandataria también ha tenido tiempo para hacer referencia a la renovación del Consejo General del Poder Judicial y los PGE, cuestiones que ha considerado una moneda de cambio del PSOE para conseguir apoyos de cara a las próximas elecciones: "A los Presupuestos del Gobierno les pasa lo mismo que al Poder Judicial: que Sánchez los quiere poner al servicio de sus socios para que le sigan prestando el apoyo y él continúe en La Moncloa. Ni la Justicia ni los Presupuestos pueden ser la caja con la que se pagan apoyos políticos", ha remarcado.

"No todo vale"

Estas palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid no han tardado en recibir una contundente respuesta desde Ferraz. La vicesecretaria general del PSOE y ministra de Hacienda ha exigido al líder de los 'populares' que desautorice a Ayuso porque ha sobrepasado "una línea complicada". "En política no todo vale. No se pueden atravesar determinadas líneas rojas", ha dicho María Jesús Montero.

Por su parte, la responsable de la cartera de Educación ha recomendado a Ayuso que se ponga a trabajar: "Ya está bien de 'ayusadas'. Lo que debería hacer la presidenta de Madrid es ponerse a trabajar, tiene mucho trabajo del de verdad, el que afecta a la vida de los madrileños. Y lo que no puede ser es que cada dos por tres nos salga con una 'ayusada' nueva para que no se hable de lo importante", ha comentado.

En el acto organizado por el periódico 'La Razón', la presidenta de la Comunidad de Madrid ha sido entrevistada por la periodista de 'La Razón', Carmen Morodo. También ha acudido al acto el director de Antena 3 Noticias, Santiago González, Juan de Dios Colmenero, jefe de política de Onda Cero y Ángela Vera, periodista de laSexta.