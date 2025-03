Juan José Ballesta, absuelto de presunta agresión sexual: "Pegué un bote... Un alivio... Ha sido un año y medio muy malo"

La situación que ha sufrido Juan José Ballesta es bastante dura. Él mismo cuenta cómo cuando estalló el escándalo por la denuncia de una joven que aseguraba que el actor le habría realizado tocamientos en plena calle, él no la pisó en bastantes días. Pese a saberse inocente.

"Lo he pasado realmente mal"

"Me han crucificado"

Juanjo no era capaz de superar el temor a exponerse públicamente al juicio de aquellos que no le conocían. Además de la condena social, Juan José Ballesta también ha visto afectada su carrera profesional en el mundo del cine, teniendo que recurrir a diversos empleos alternativos para ganarse la vida. Sin embargo también encontraba dificultades ejerciendo otras profesiones, derivadas de la sentencia social que algunos le habían impuesto: "Ha habido sitios que ni nos han atendido. Me han crucificado. Es increíble".

El actor aseguraba que en su búsqueda de trabajo se topó con algunas de esas personas que no esperan a que la justicia sea impartida: "Me decían: 'No trabajamos con agresores sexuales'".

Los daños colaterales familiares

Pese a todo a Juanjo lo que más le ha dolido en todo este tiempo que se ha alargado el caso no ha sido la propia penitencia. La presión que afirmaba que ha recibido su hijo de 17 años habría hecho mella en el joven: "A Juanjito le han dado mucha caña. Lo ha pasado muy mal".

¿Tomará represalias legales?

Los daños morales y económicos que han sufrido el actor y su familia no habrían conseguido cambiar a Juanjo, ni despertado un deseo de venganza: "Yo soy como soy y no voy a ir en contra de nadie".

En su día se puso en duda que la mujer denunciante gozara de buena salud mental: "Se decía que la chica tenía problemas. Lo que no voy a hacer es echarle más problemas".

Juan José Ballesta sólo se pregunta si todos aquellos que dictaron sentencia de forma precipitada mostrarían la misma velocidad para pedirle unas disculpas que él considera debidas.

Mirando hacia delante

La intención más inmediata del ganador de dos premios Goya es seguir con su vida. Después de quitarse de encima la preocupación y que todo haya quedado aclarado: "Lo importante (…) es que otra vez me vuelvan a salir proyectos y que se me abran todas esas puertas que se me han cerrado todo este tiempo".

Una mancha difícil de borrar

La intervención en el programa de María González, activista feminista, demostraba que pese al archivo de la causa y toda la información relativa que se ha publicado al respecto de este asunto, la sobra de la sospecha sigue, para muchos, sobre el actor: "Todavía tengo mis contradicciones".

María explicaba que el archivo de un caso no implica la inocencia de la persona investigada. Además se adivinaría cierta parcialidad en la activista cuando achacaba a Ballesta una victimización al asegurar el actor que su trayectoria profesional se ha visto alterada por lo ocurrido y las manifestaciones sobre este oficio que habría hecho el propio Juanjo. Susanna le cortaba y le decía: "Eso no es así".

La postura que mantenía María González encontraba la confrontación del resto de los presentes en el plató, y ésta aumentaba al afirmar que este caso no habría tenido "tanta repercusión".

