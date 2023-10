La denuncia de la mujer que asegura que Juan José Ballesta la agredió sexualmente: Acusa además a otro joven por violarla en Parla

La mujer de 48 años denuncia que los hechos tuvieron lugar el pasado mes de julio. Según su relato ambos se sentaron en una acera y el actor Juan José Ballesta le retiró la ropa interior para hacerle tocamientos. Cuenta que no se negó pero tampoco consintió los hechos y que habían bebido algunas cervezas aquella noche.

Los hechos habrían ocurrido en Parla (Madrid). Hay dos declaraciones de la víctima: una se produce en la comisaría y otra en el centro donde se encuentra la mujer. Señala Miquel Vals que hay datos contradictorios porque primero dijo que sucedió en una acera y luego en una noche de fiesta.

Juan José Ballesta tendrá que prestar declaración en noviembre en calidad de investigado

Espejo Público ha hablado con Juan José Ballesta que asegura que no conoce de nada a la chica, aunque esta ha dicho que eran amigos de la infancia. Los investigadores están analizando las cámaras de seguridad de la zona y por el momento no han encontrado ninguna prueba que respalde el relato de la mujer. El actor se encuentra siendo investigado, aunque no detenido, y tendrá que prestar declaración en el mes de noviembre.

¿A qué penas puede enfrentarse el actor Juan José Ballesta?

La abogada penalista Beatriz De Vicente ha analizado a qué penas puede enfrentarse Ballesta. Dependerá de la gravedad de los hechos. De 1 a 4 años de prisión sería por un delito tipo básico de agresión sexual. Si no hay violencia o intimidación cambia, pero si hay penetración la pena puede subir a los 5 años.

El periodista Pablo Muñoz señala que el intérprete introduce la mano debajo de la ropa interior, según la versión de la chica. La mujer acude al hospital para un reconocimiento y parece que hay un parte médico que dice que podría haber algo compatible con eso que relata. Recalca que la presunción de inocencia del actor está intacta y debe ser el juez quien valore el testimonio de la presunta víctima y el del actor.

"Mucha gente se preguntará por qué Juan José Ballesta no fue a declarar a comisaría y es que ha habido hasta 3 diligencias de búsqueda y ahora es cuando se le ha citado. Hay un amigo del joven que también ha sido denunciado por esta mujer", explica Muñoz.

La mujer se dirigió al hospital semanas después de cuando habrían tenido lugar los hechos. Acusa a un hombre que la violó en el interior de un piso y luego al propio Ballesta, determina el presentador de Espejo Público Miquel Valls.