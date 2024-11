Juan José Ballesta se sincera en Espejo Público: "He pasado un año muy malo"

Después de meses convulsos, Juan José Ballesta asegura que se encuentra en un punto feliz de su vida. El actor, conocido como 'El Bola, ha estado en el foco mediático por problemas con la justicia en los últimos meses. Después de un tiempo alejado de las cámaras ahora regresa con el libro 'La vida mejor', en el que cuenta su bajada a los infiernos tras tocar el cielo de la fama.

Asegura el intérprete que cuando uno está arriba en la cima es importante saber bajar del carro. Cuando no le sale trabajo como actor instala pantallas LED o trabaja como obrero de la construcción. "Esa toma de tierra yo creo que es necesaria, parar, bajar, doblar el lomo y tener esa paz mental y encontrar ese equilibrio que se va perdiendo", señala.

Aunque pueda dedicarse a otros oficios, asegura que morirá siendo actor. Su familia ha estado muy estructurada siempre y eso le ayudó a pasar una infancia muy distinta siendo famoso. Reconoce que una de las cosas que más rabia le dan es que le llamen juguete roto. "Ese es el precio de la fama y algunas consecuencias son las denuncias que he tenido", apunta.

"Llegó un momento en que no era feliz, me daba igual ser famoso y tener dinero"

Recuerda el día en que llegó a un centro comercial y se compró un helado que se le derritió en la mano. No fue capaz de comérselo por la cantidad de fotografías y autógrafos que le pedía la gente. "Llegó un momento que no era feliz, me daba igual ser famoso y tener dinero. No podía disfrutar en la calle", relata.

Luego estuvo mucho tiempo estresado con las redes sociales. Estaba todo el día con el móvil y de repente desapareció. Cuando dejó de salir en las redes sociales le preguntaban por qué estaba desaparecido. "Yo estaba en el campo con mis animales, la prensa ya sabes cómo son. Decían que estaba desaparecido pero los míos sabían dónde estaba. Estaba encontrando el equilibrio y bajándome de la cima que es el mal de altura".

La experiencia de El Bola tras ser detenido

Tras ser detenido Juan José Ballesta es enviado al calabozo. Pasa una noche en Hortaleza, luego en Moratalaz y luego en Plaza Castilla. "Estuve con 40 personas en un calabozo todos chillando y pegando gritos. Había gitanos y marroquís. Se portaron bien conmigo pero son experiencias que a nadie le gusta vivir".

La causa de agresión sexual está pendiente y espera que se solucione pronto porque ha pasado un año muy malo. Cuenta que otra de las denuncias viene de parte de un amigo que quería que rodara un videoclip para él por 50 euros. Ante su negativa le denuncia por haberle robado presuntamente la chaqueta.

Esta etapa convulsa le ha cerrado muchas puertas profesionales. Especialmente la denuncia de acoso sexual. Un caso que sigue abierto y que está deseando que llegue a su fin judicial. El actor mira al futuro con optimismo con un libro recién publicado, una serie y varias campañas publicitarias.

Disfruta día a día de su hijo de 17 años. Le costó asumir la separación con Vero, la madre del niño con la que estuvo 15 años como pareja. "La sigo queriendo y amando pero ya de otra forma", cuenta.

