José Luis Martínez- Almeida, sobre el chotis en su boda con Teresa Urquijo: "El entusiasmo no basta para poder bailar bien"

En uno de sus mítines el presidente de la Junta de Andalucía Juanma Moreno se refería a la sonrisa del alcalde de Madrid José Luis Martínez- Almeida después de su boda con Teresa Urquijo. Le decía que no sabía lo que duraría esa sonrisa. Unas palabras que interpreta como un consejo bien intencionado de Juamna Moreno "para que cuide todos los días mi matrimonio". "Yo creo que me está diciendo: "Cuídalo que es muy importante lo que has conseguido a los 48 años"", mantiene.

El alcalde de Madrid charla con Susanna Griso en Espejo Público tras la reciente crisis diplomática que se ha producido entre España y Argentina después de que el presidente Milei haya llamado corrupta a Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez. Apunta Almeida que no cree que sea adecuado cómo se despacha el presidente de Argentina contra Begoña Gómez y que en su primera visita a España no tenga contacto con el Rey ni con el presidente del Gobierno.

"Es insólito que Milei venga a España y diga lo que ha dicho"

A partir de ahí sí ve "una sobreactuación por parte de este Gobierno". Mantiene que es insólito que venga a España y diga lo que ha dicho. Tan insólito, añade, como que el Gobierno español no mandara a nadie a la toma de posesión de Milei. Recuerda que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible Óscar Puente llamó drogadicto a Milei y tampoco se disculpó.

Para Almeida Sánchez no entiende la política desde la amistad, sino dese la enemistad. "Prefiere tener enemigos que amigos en política porque él piensa que le va mejor. Quiere polarizar a su electorado de cara a las elecciones europeas. Todo el que no piensa como él es la 'fachosfera', un concepto genérico que usa", añade. Entiende la política desde la confrontación ante que desde la generación de concordia y convivencia, asegura.

Prosigue Almeida diciendo que "generar una crisis diplomática de un comentario personal revela el aprovechamiento de la oportunidad de la palanca a las elecciones al parlamento europeo". Cree que Milei se equivoca en el comunicado de respuesta a Óscar Puente pero "este Gobierno también desaprovecha para hacer gala de la institucionalidad".

Como jefe de la diplomacia europea Josep Borrell ha dicho que los ataques a familiares de dirigentes políticos no tiene cabida en nuestra cultura y los condenamos y rechazamos especialmente cuando vienen de socios. Sobre esta reacción cree Almeida que es bienintencionada pero "vale también para lo que sucedió en el Congreso cuando Sánchez acusó al hermano Ayuso de corrupto y a la propia presidenta de una trama de corrupción". "Le digo a cualquiera que se ponga en la situación de Ayuso y vean cómo el presidente difama a un familiar suyo", señala.

La declaración de la pareja de Isabel Díaz Ayuso por presunto fraude

Sobre la declaración de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso por un presunto fraude a Hacienda, apela al derecho a la defensa del artículo 24 de la Constitución con todas las garantías procesales. "Esto se ha visto afectado por una filtración del ministerio fiscal. Hay que ver qué hizo el fiscal general del estado, si autoriza la nota de prensa". En su opinión se ha cometido un delito sobre ese tema.

Respecto a los documentos del Ayuntamiento de Madrid sobre la pareja de Ayuso, mantiene que los desconocía porque los han elaborado los servicios públicos municipales y siguen el cauce habitual que es la protección de datos. "Cotillear sobre datos personales no es una cuestión que el Ayuntamiento de Madrid tenga que facilitar", asevera.

Resultado de las elecciones de Cataluña

Cree Almeida que el procès "ha generado una sensación de hastío en el votante independentista" y "los que quieren revivirlo han encontrado un buen aliado en el presidente del Gobierno". "Entender que la amnistía es el punto final cuando a quien se concede la amnistía ha dicho claramente que en cuanto pueda lo va a volver a hacer y ya están poniendo encima de la mesa que su próxima exigencia al presidente del Gobierno va a ser un referéndum de autodeterminación. Es obvio que ha muerto para los independentistas que entienden que declarar la República catalana durante 8 segundos es una burla".

Apunta que desde el PP están cansados de que se les pida desde el PSOE que faciliten sus gobiernos. Recuerda que ya facilitaron el de Patxi López que en Vitoria donde gobernara el PNV y el PSOE para que no gobernara Bildu. "La respuesta del PSOE es que no quiere contar con nosotros nada más que cuando necesita los votos". Illa ya sabe su posición en Cataluña: "De ninguna manera vamos a colaborar con políticas afines al independentismo ni a la exclusión que se han ido produciendo en Cataluña".

El problema de la vivienda joven en Madrid

Según Infojobs los jóvenes en Madrid necesitan el 62% del sueldo para alquilar una vivienda. Desde el Ayuntamiento son consciente de que esto es un problema. Están construyendo 32.000 viviendas que van air a precio limitado en régimen de alquiler con no más de un 30% de la renta para los jóvenes. Planean que Madrid sea la primera ciudad en construcción de vivienda asequible en toda Europa. "Es un problema muy importante que afecta al futuro de la ciudad de Madrid".

La vida del alcalde de Madrid después de la boda con Teresa Urquijo

Apunta el alcalde que después de su boda con Teresa Urquijo ha comprobado que la gente es muy cariñosa y lo agradece profundamente. "Académicamente el chotis no fue perfecto", apunta sobre su baile. Sí cree que "demuestra que el entusiasmo no basta para poder bailar bien y que somos un matrimonio muy ilusionado y lo pasamos realmente bien. Era una forma de hacer un pequeño homenaje a la ciudad de Madrid".

Sobre su vida de casado confiesa: "Ayer fui a la compra porque es muy agradable ver la nevera llena. Lo mío era un desierto. No comía nunca en casa y lo que comía no era muy sano". Reconoce que no es fácil cambiar los hábitos después de tantos años y cree que tiene que tener Teresa más paciencia de la que él tiene porque las manías se van acumulando con el paso del tiempo.

También reconoce que ahora está más tiempo en casa y eso se agradece. "Cuando uno es soltero y tiene eventos por la noche es difícil decir que te vas a casa pero ahora por primera vez me están esperando en casa". Confiesa que le gustaría ser padre, al igual que a su mujer. "Esperemos que pueda ser en algún momento", destaca.