La boda de Almeida y Teresa, en directo: el alcalde "no esperaba tanto cariño de la gente"

Hoy, 6 de abril, José Luis Martínez-Almeida se casa con Teresa Urquijo ante una gran expectación y una extensa lista de invitados entre los que hay nobles, políticos, empresarios y deportistas.

Almeida no interrumpió su agenda en ningún momento y hasta el día de ayer, día previo al enlace, estuvo presente en actos oficiales eso sí, sin poder disimular su nerviosismo. Él mismo ha asegurado: "Si me pregunta si estoy nervioso, creo que no había estado tan nervioso en toda mi vida, me paso el día resoplando".

La ceremonia religiosa, que comenzó a las 12:00 horas, tiene lugar en la madrileña parroquia de San Francisco de Borja. Después la celebración se trasladará a la finca El Canto de la Cruz, en Colmenar Viejo. El menú lo servirá el reconocido restaurante Lhardy.

Entre los más de 500 invitados que asistirán al enlace, uno de los que más expectación ha generado es el rey Juan Carlos que este viernes aterrizaba en Madrid en un avión privado desde Ginebra. La novia, Teresa Urquijo es la nieta de Teresa de Borbón Dos Sicilias, prima hermana de don Juan Carlos. También asisten al enlace la reina Sofía y las infantas Elena y Cristina. Los reyes Felipe y Letizia no van a ir a la boda ya que en esta jornada el monarca presidirá la final de la Copa del Rey.

Dentro de las invitaciones políticas, la presencia de Isabel Díaz Ayuso es otra de las que más interés despierta. la buena relación entre el alcalde de la capital y la presidenta de la Comunidad de Madrid ha quedado probada en numerosas ocasiones. Este mismo viernes, Ayuso confirmaba que no acudirá a la boda con su pareja, investigada por presunto fraude fiscal, sino que acudirá con su mano derecha Alfonso Serrano. Sí se espera que Alberto Núñez Feijóo esté en la iglesia aunque después no se quedará al convite ya que también viajará a Sevilla para estar presente en la final deportiva.

Sigue aquí en directo online la última hora de la que ya ha sido considerada la boda del año, el 'sí quiero' entre José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo.

¿Quién es Teresa Urquijo?

Teresa Urquijo y Moreno nació en Madrid el 8 de octubre de 1996, teniendo actualmente 26 años, lo que representa más de dos décadas menos que el alcalde, quien ha cumplido 48 años.

Teresa obtuvo un título en Derecho y Administración de Empresas de la Universidad Pontificia de Comillas y actualmente ocupa un puesto de analista en el departamento financiero de Merlin Properties.

La novia tiene vínculos con la realeza. Lucas Urquijo Fernández de Araoz y Beatriz Fernández de Araoz son los padres de Teresa.

