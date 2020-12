José Bono: "Me gustaría que el PSOE aproveche los presupuestos para buscar otras posibilidades y que Podemos no esté en el Gobierno"

José Bono lo tiene claro y le gustaría que Unidas Podemos saliera del Gobierno. "Estoy muy en contra de esa manera de hacer política", afirma.

Reconoce que cuando tiene ocasión da su opinión y así se lo ha hecho saber al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Pedro Sánchez ya sabe que a mí lo que me gustaría es que Podemos no estuviera en el Gobierno. Es un mal menor, el mal mayor sería que España no tuviera Gobierno. Aprovechando que ya hay presupuestos me gustaría que se buscaran otras posibilidades y Podemos quedara fuera de Gobierno", apunta. Incide el expolítico que no es nada personal y que incluso le tiene aprecio a Pablo Iglesias.

Sobre el apoyo a los presupuestos, destaca que le gustó que se pudiera llegar a un acuerdo con el PNV. Describe a PNV como "un partido razonable no les ve comparables con Bildu" ya que para Bono estos últimos "son los herederos de un terrorismo que nos ha dejado casi 900 asesinatos y que no han condenado".

Bono señala mantiene que esta Navidad cumplirá con las normas de prevención del coronavirus que ha impuesto el Gobierno. Le agradaría "que las normas fueran respetadas y se dictasen con la vocación de que se respeten y pensando que no podemos volvernos locos cuando cada comunidad autónoma tiene una posición distinta". "El sistema es así, cada competencia está en un Gobierno autonómico diferente, pueden dictar las normas atendiendo a la realidad y debemos mirar las normas de cada una de las comunidades y acomodarnos a lo que dicen", mantiene.

