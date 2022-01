José Bono, sobre las declaraciones de Alberto Garzón respecto a la carne: "Algunos le odian más por comunista que por lo que ha dicho"

José Bono, exministro de Defensa y expresidente del Congreso de los Diputados, abre su archivo de par en par y cuelga en internet su "legado digital". Un total de 10.000 fotografías y casi 20.000 documentos, algunos confidenciales en su día. Toda una "película" de su carrera vital y política.

Espejo Público ha charlado con el expresidente del Congreso de estas publicaciones y Bono ha aprovechado para dar su opinión sobre las recientes declaraciones del ministro de consumo, Alberto Garzón , y la calidad de la carne española.

"Se ha cometido la injusticia de que antes de leer lo que había dicho algunos ya le estaban atacando. Si hay que hablar de alimentos, agricultores y ganaderos lo mejor es que hable el ministro de agricultura porque sabe más", señala Bono.

Apunta el del PSOE que para diferenciar carnes de una calidad y de otra no hace falta ser ministro: hay carne de distinta calidad "Si él cree que alguna es mala y no es apta él tiene un medio magnífico que utilizar que es el BOE y es donde hablan los ministros para tomar medidas como el caso de una carne que no sea apta para el consumo".

Señala Bono que el hecho de que un ministro se preocupe por el medio ambiente y que la comida sea saludable le parece bien y que haya gente que no quiera macrogranjas que contaminen "es razonable". "Algunos le odian más por ser comunista que por lo que ha dicho

