Javier de la Rosa: "El asunto está prescrito hace 20 años"

REACCIONES A LAS CONVERSACIONES CON NICOLÁS

La reacción de Javier de la Rosa a la publicidad que se ha hecho dse sus conversaciones con el pequeño Nicolás no se ha hecho esperar. Ha reconocido que "no es grave lo que se ha oído porque es un asunto que se está prescrito hace 20 años y se ha acabado". Dice sentirse engañado por el pequeño Nicolás. "Desde septiembre del año pasado no he vuelto a hablar con él, ni quiero saber nada. Yo con este señor no tengo ninguna relación".