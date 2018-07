"Los japoneses son muy pudorosos a la hora de mostrar sus sentimientos"

"La reacción que tuvieron los japoneses tras el tsunami no me sorprendió en absoluto, ya que fue la misma que se produjo después de la bomba atómica de Nagasaki", ha asegurado Andrés Pascual, autor del libro "El haiku de las palabras perdidas". "Ellos son personas que siente igual que nosotros, pero lo muestran de manera muy distinta", asegura Andrés "para un japonés una palabra no dicha muchas veces expresa más que mil pronunciadas".

Cuando a los occidentales nos sorprendía la actitud que mostraban los japoneses ante las largas colas, sus muertos, etc, Andrés asegura que ellos "sacralizan mucho más las cosas y respetan todo lo que les rodea". "Son muy pudorosos a la hora de mostrar sus sentimientos".