Jaime de los Santos (PP) y Zaida Cantera (PSOE) 'ponen en su sitio' a los partidos políticos: "Esto es un conglomerado"

Hoy Jaime de los Santos, diputado del PP, y Zaida Cantera, exmilitar y disputada del PSOE colocan a los partidos políticas en el espectro político, en base a sus respectivos análisis.

El mapa de la política Española de Jaime de los Santos

Empezamos con el Partido Popular que nuestro colaboradores lo sitúa en el "centro derecha". "Es un partido de centro derecha, conservador, que no va a abandonar nunca las políticas que sustentan esta sociedad, que entre todos somos conformados y que son las políticas que hacen que el bienestar esté por encima de cualquier otra cuestión".

El actual PSOE lo pone en casi "la extrema izquierda" porque "se ha vendido muchos de sus ideales que compartíamos todos los ciudadanos españoles por mantenerse en el poder a cualquier precio y con cualquiera". Sobre Podemos, el diputado del PP cree que está tan cerca de los socialistas que "a veces se tocan, incluso hay veces que yo escucho al Ione Belarra y digo, ostras, si está un poco más hacia el centro izquierda que los propios ministros de Pedro Sánchez".

Nuestro colaborador tiene claro donde pone a VOX. "Por más que ellos digan que es un partido democrático, que lo es, a veces hacen declaraciones que a mí como demócrata me chirrían porque están negando realidades que no deberían". Por último, Sumar y Esquerra Republicana. "Sumar está siendo absorbido de una manera tan evidente por el PSOE. Esquerra son este conglomerado del progreso". Además, Jaime también carga contra Junts que "con algunos de sus planteamientos, tanto por inmigración como por la territorialidad, en una derecha de más antigua y completamente fuera de lo que los españoles creemos". En cambio, el PNV lo sitúa "cada día más a la izquierda". Añade que "muchas de las votaciones que pierde el PSOE son porque Junts o Esquerra no les apoyan ni una vez el PNV se pone de lado y que pasa que como tienen que gobernar juntos en Euskadi".

¿Cuáles son los peros de Zaida Cantera al mapa de nuestro colaborador?

Zaida pone más al centro al Partido Socialista y al PNV más en el centro izquierda. Por el otro lado, arrima más al PP a Vox y Junts al mismo nivel. "El PP no lo marcaría en la extrema derecha, Pero no lo pondría tan en el centro como lo ha puesto él. creo que antes estaba más en el centro y ha cogido una deriva sobre todo con Ayuso".

