Iván Redondo: "Feijóo está poniendo en marcha la idea: Piensas como Vox pero votas al PP"

Sostiene Iván Redondo que el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, que se celebrará el próximo 10 de julio en Antena 3, va a ser determinante para la campaña electoral del 23J. Cree que ambos candidatos necesitan este debate de dos pero considera que también tendría que hacerse un debate a 4 porque esta es una elección también de bloques. "Es de sumo interés con quién pactas y con quién no pactas. Hace un mes empezamos a hablar de bloqueo y es una palabra que empieza a usarse", apunta.

"Feijóo dice que si consigue mas votos que las fuerzas de izquierdas intentará ser presidente y apelará al PSOE para que se abstenga pero si no lo consigue se abstendrá", mantiene Redondo. Señala además que hay 1.200.000 de indecisos que se la van a a jugar en este debate que cree que será "descarnado con ataques directos".

Este 1.200.000 de votantes indecisos son electores centrales que tiene dos rasgos que les une: el 'no es no' a la coalición que nadie defiende y a los pactos PP- Vox. Defiende Redondo que ambos candidatos tienen un plan y hay que explicarlo. "El plan B es lo que hemos visto esta semana en Extremadura".

"Nos estamos encontrando con un Sánchez que no veíamos desde hace 2 años"

Está habiendo sondeos donde se atribuye al PP 139 escaños y otros 151. Estos, refleja Redondo, se dan en Madrid, Valencia, Alicante, Tenerife, Navarra y Guadalajara. "El PP puede tener 139 escaños, que es el cuadrante del Rajoy del bloqueo del año 2016, pero también el PP puede estar en el entorno de los 150.

Señala que en esta convocatoria el PSOE no trae contenido nuevo en su programa sino un Sánchez que no veíamos desde hace 2 años, más valiente y parecido al que ganaba elecciones. "Tiene un propósito que es, si no puede ganar por qué convocó: para bloquear y quitarle escaños a Sumar (se está llevando ahora medio millón de votos)".

Defiende además que Sánchez no tiene plan A pero tiene plan B, que es que no tengan mayoría absoluta PP y Vox.

La premisa que defiende el PP: "Piensas como Vox pero votas al PP"

Una de las ideas que pone en marcha estos días el PP es "piensas como Vox pero votas al PP", es la máxima aspiración de Feijóo. "El PP ha visto que en algunas zonas grandes estaban perdiendo peso pero que desde ese suelo puedes crecer. En esta campaña se han cambiado los papeles, el presidente se ha quitado la presidencia y parece más un candidato y Feijóo en su discurso se ha arrojado a la presidencia. En este combate de boxeo va a ser muy interesante ver cómo opera esto".

¿Por qué el veto a Irene Montero gusta cada vez menos?

Ve Iván Redondo que Sánchez está adoptando cada vez más el discurso procoalición que ya entonó Zapatero en Espejo Público. Desde la entrevista de Carlos Alsina hasta la que concedió a Pablo Motos en El Hormiguero Redondo ve una evolución en Sánchez.

Las expectativas de Sumar eran en marzo de 50 escaños. A juicio de Redondo el acto de Yolanda Díaz en Magariños, al que no acudió la cúpula de Podemos, fue un error y el adelanto electoral perjudica a la formación. Señala además que ha habido una 'Operación matar a Podemos' que ha generado un voto útil de la mitad de ese antiguo electorado y la otra parte está en la abstención. "Si preguntas al votante actual de Unidas Podemos el 44% no ve bien ese veto. Hay dos partidos que no se presentan a las elecciones: ni Ciudadanos ni técnicamente Podemos".

¿Quién se llevará la tercera posición en las elecciones?

Para conseguir la tercera posición lo importante son los escaños. Tanto Vox como Sumar muy difícilmente van a superar los 40 escaños. La operación Sumar sin Podemos como máximo va a empatar a la suma de Unidas Podemos, Más País y Compromís. "Es una operación muy pequeñita pero en realidad con el adelanto electoral se ponía en riesgo ganar las elecciones en la izquierda porque no hay tiempo".

"Sin Podemos no había gobierno ni coalición sin un Sumar competitivo. Vienes de un movimiento donde ha ganado PP con motor Vox en toda España. Irene Montero puede sumar en la recta final en un gesto de generosidad, se ha convertido en un símbolo de la coalición socialista y también de esa reivindicación de gestión, en cierta manera la fraternidad para la izquierda es importante".

La recomendación musical de Iván Redondo

Esta semana Iván Redondo recomienda el tema 'Hago pájaros de barro' de Manolo García. "Una canción que habla de resiliencia de ese viento que te arrastra y la valentía y osadía que tienen que tener los dos candidatos. Blindemos el cara a cara y escuchemos este tema", señala.