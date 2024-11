Intentos de okupación en lugares arrasados por la DANA: "Estaba en la cama y dieron una patada a la puerta"

A la vorágine de sentimientos que asola a tantos y tantos vecinos, en muchos casos hay que añadir más indignación y miedo que provocan situaciones paralelas a la tragedia que ha originado la DANA.

El comportamiento de muchos, que aprovechan este tipo de circunstancias para sacar el mayor beneficio propio, a costa incluso de los más perjudicados, resulta totalmente despreciable. Durante el día, la nota predominante es la solidaridad. Miles de voluntarios y trabajadores ayudando en la medida de lo posible y con todos los medios a su alcance, en los muchos lugares devastados por las lluvias torrenciales.

"Estamos a oscuras"

"Habían pegado una patada al cristal y había uno dentro"

Cuando cae la noche, muchos de los municipios afectados se sumen en la oscuridad, aún sin suministro eléctrico. Momentos que aprovechan los delincuentes para efectuar robos en comercios o incluso viviendas. Portales sin cerraduras, o con ellas bloqueadas para facilitar las tareas de limpieza y desescombro; viviendas que quedaron abiertas a raíz de la riada, componen un panorama del que algunos buscan obtener beneficio a expensas de los vecinos damnificados.

"Me intentaron okupar la casa dos chavales"

Muchos han optado por tomar medidas como colocar cerrojos adicionales o echar la llave por dentro durante la noche, o todo al mismo tiempo, tratando de blindar sus viviendas contra las mañas intenciones de aquellos que no demuestran tener ningún tipo de escrúpulos.

"Que te okupen la casa y más en un problema de estos...", decía indignado un tercer vecino.

El periodista Javi Fuente, en su particular 'patrulla' por las calles de Alfafar, en Valencia, era testigo de como incluso algunos han decidido ser precavidos al extremo, llegando a tapiar puertas y ventanas.

"Me han dicho que no abra a nadie"

El temor a ser ahora víctimas además de a la DANA, a los actos de pillaje, saqueos u okupaciones, ya está extendido entre los vecinos de Alfafar y de las demás poblaciones arrasadas por la crecida del nivel de las aguas.. Los que más sufren los miedos a ser víctimas de los malhechores son sin duda los mayores.

Un joven, vecino también de la localidad explicaba que también se dan casos en los que los okupas están movidos por la desesperación de algunos supervivientes a la tragedia, que con sus viviendas totalmente destruidas, buscan cobijo en inmuebles vacíos.

"Estaba en la cama y dieron una patada a la puerta"

María José cuenta cómo habrían intentado okupar la vivienda de su madre dos días después de que la DANA descargara toda su furia con la provincia de Valencia. El agua ha provocado que la madera de las puertas se hinche y no cierren correctamente. El susto fue mayúsculo, ya que la sobrina de la mujer estaba descansando cuando una persona irrumpió en la casa de un golpe contra la puerta. Desde entonces María José sale a patrullar a diario, con una linterna, a las 6:00 horas de la madrugada.

La mujer aseguraba echar en falta mayor presencia de las autoridades relata además su experiencia: "Hay mucha ayuda, pero a las 6 de la mañana no me he cruzado con ningún policía".

