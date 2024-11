La fe de Emi y el padre Salvador ante la DANA: "Le pedí a Dios que me diera un golpe en la cabeza para no morir ahogada"

Espejo Público habla en Paiporta (Valencia) con el padre Salvador de la parroquia de San Ramón Nonato. El día de la DANA este religioso estaba oficiando misa y decidió continuar con la liturgia pese a las lluvias. Cuando abrió las puertas todo era un caos, de repente el agua comenzó a subir sin control. Su madre tiene 81 años decidió que los dos salieran de allí. Una decisión acertada, comenta, ya que el agua comenzó a subir hasta los 2 metros y de haber tardado más les hubiera sido imposible escapar de la riada.

A Emi la riada le pilló saliendo de misa, ante esta avalancha de agua se encaramó como pudo a un coche. Se quedó sujeta hasta que saltó al agua y terminó flotando. Recuerda que se hizo de noche, todo estaba a oscuras y los coches chocaban entre ellos. Confiesa que en ese momento de crisis le ayudó mucho su religión cristiana. "Cuando te has confesado el domingo y has comulgado el martes estás tranquila", señala. Le pidió a Dios darse un golpe en la cabeza para no ahogarse porque así se quedaría inconsciente más rápido, sin sufrir.

"La Iglesia se ha convertido en un almacén de distribución"

El párroco auxilió a 6 personas y desde entonces no ha parado de ayudar a los afectados por la DANA. "Es verdad que las parroquias suelen ser un punto de referencia donde las personas sienten que están en un lugar seguro y donde le llegan ayudas. En 2 días llegan jóvenes de parroquias de Valencia. Ahora la Iglesia es un almacén de distribución completa", señala.

Todas las labores de ayuda se están gestionando a través de voluntarios y de donaciones particulares y personales. "Es una ayuda desbordante y hay que coordinarla muy bien", afirma el religioso. En los últimos días le están contactando de almacenes y empresas de maquinaria pesada para ayudar, una ayuda que se suma a la de la coordinación voluntaria con los jóvenes. Desde la parroquia están gestionando la organización de esa ayuda mediante servicios de furgonetas para poder llevar la ayuda que se necesite. "Estamos haciendo lo que se puede con mucho esfuerzo", concluye.

